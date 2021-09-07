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​Сентябрь – месяц скидок!

Специальные предложения от Сургутнефтегазбанка для работников нефтяной и газовой промышленности

​Сентябрь – месяц скидок!
Фото: СНГБ

Специальные предложения от Сургутнефтегазбанка для работников нефтяной и газовой промышленности*:

  • 1.Вклад «Удачный» с доходностью до 5,25%.
  • 2.Скидка 1,9% на рефинансирование потребительских кредитов других Банков.
  • 3.Бесплатное обслуживание до конца года и одно дополнительное бесплатное посещение VIP-залов аэропортов при оформлении премиальной карты Visa Signature с тарифом «Priority Pass».
  • 4.Скидка 50% на услугу предоставления в Росреестр электронных документов для осуществления госрегистрации прав и ипотеки в рамках кредитования под залог недвижимости.

*В соответствии со списком организаций, определенным внутренними документами АО БАНК «СНГБ».


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Сегодня в 14:54, просмотров: 95, комментариев: 0
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