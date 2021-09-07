Специальные предложения от Сургутнефтегазбанка для работников нефтяной и газовой промышленности*:

1.Вклад «Удачный» с доходностью до 5,25%.

2.Скидка 1,9% на рефинансирование потребительских кредитов других Банков.

3.Бесплатное обслуживание до конца года и одно дополнительное бесплатное посещение VIP-залов аэропортов при оформлении премиальной карты Visa Signature с тарифом «Priority Pass».

4.Скидка 50% на услугу предоставления в Росреестр электронных документов для осуществления госрегистрации прав и ипотеки в рамках кредитования под залог недвижимости.

*В соответствии со списком организаций, определенным внутренними документами АО БАНК «СНГБ».