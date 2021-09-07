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Разумная экономия на автозапчастях: что предлагает площадка Avto.pro

Онлайн-площадка Avto.pro дает возможность быстро подбирать автозапчасти и экономить на их покупке

Разумная экономия на автозапчастях: что предлагает площадка Avto.pro
Фото: Avto.pro

Многие владельцы личного авто хотят сэкономить на обслуживании и ремонте транспортного средства. Некоторые запчасти можно приобрести по достаточно приемлемой цене. К примеру, купив неоригинальную деталь, которая будет значительно дешевле оригинала под именем бренда автомобильного концерна. Онлайн-площадка Avto.pro дает возможность не только быстро подбирать автозапчасти и экономить на их покупке, но и не беспокоиться о своих деньгах при совершении сделок в сети. Узнаем, как это работает.

Если вы покупатель

Все больше водителей отказываются от идеи покупки запчастей в спецмагазинах или на рынках. Здесь тяжело экономить и есть шанс нарваться на подделку. Как правило, ассортимент одной торговой точки сильно ограничен – водители часто не находят запчасти конкретных брендов. Маркетплейс Avto.pro решает эти проблемы. Вот его ключевые особенности:

●Разнообразный ассортимент;

●Быстрый подбор оригинальных запчастей и аналогов с гарантированной применяемостью;

●Возможность работы с автомобильными разборками;

●Высокая безопасность сделок.

Последнему уделено много внимания. Покупатель на Avto.pro может заказывать запчасти по Безопасной сделке. В случае мошенничества, некачественного обслуживания или получения не той запчасти, которая была заказана в действительности, предоплата возвращается на карту покупателя.

Если вы продавец

Благодаря неограниченным возможностям онлайн-торговли продавцы автомобильных товаров могут наращивать оборот, находить новых клиентов и расширять географию продаж. При этом взаимодействие с покупателями происходит в исключительно в цифровом пространстве. Поэтому нужды в аренде магазинов или обустройстве торговых точек нет. Площадка Avto.pro предлагает продавцам:

●Доступ к подготовленной аудитории;

●Простую регистрацию;

●Удобные инструменты торговли;

●Возможность продавать не только новые, но и б/у запчасти;

●Гибкий и выгодный тарифный план.

Подключение функции Безопасной сделки выгодно по ряду причин. Ваши товары будут выделены специальным символом. Заметив такой символ, покупатели будут точно знать, что с вами можно безопасно работать. Сами товары имеют лучшие позиции в поисковой выдаче. Благодаря предоплате можно забыть о транспортных издержках. Если покупатель не заберет товар, то затраты на возврат и хранение посылки в почтовом отделении покроются предоплатой.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 104, комментариев: 0
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