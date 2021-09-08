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​ПСБ нарастил чистую прибыль в три раза – до 24,3 млрд рублей по МСФО в I полугодии 2021 г.

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за шесть месяцев 2021 г. составила 24,3 млрд рублей

​ПСБ нарастил чистую прибыль в три раза – до 24,3 млрд рублей по МСФО в I полугодии 2021 г.
Фото: ПСБ

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за шесть месяцев 2021 г. составила 24,3 млрд рублей, что в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В первом полугодии ПСБ трехкратно увеличил прибыль, обеспечив возврат на капитал почти в 19%. Банк продолжил высокими темпами наращивать объемы бизнеса и основные доходы. Активы увеличились на 15% с начала года и на 43% - за последние 12 месяцев. Прирост чистых процентных и чистых комиссионных доходов год к году составил 36% и 69% соответственно, что обеспечено активным кредитованием компаний и населения и развитием транзакционного бизнеса. Такие результаты подтверждают эффективность бизнес-модели банка и создают устойчивую основу для дальнейшего роста», - комментирует главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Чистый процентный доход в первом полугодии 2021 г. увеличился на 36% год к году и составил 43,8 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 13% г/г - до 86,9 млрд рублей, а процентные расходы сократились на 3% г/г - до 43,2 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в отчетном периоде составила 2,8%, сохранившись на уровне первого полугодия 2020 г.

Чистый комиссионный доход в первом полугодии 2021 г. увеличился на 69% г/г - до 16,4 млрд рублей. Драйверами послужило банкострахование (рост более чем в 3,5 раза), а также комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (+27%) и документарные операции (+31%).

Операционный доход увеличился на 40% г/г* - до 60,5 млрд рублей, что обусловлено существенным ростом объемов бизнеса. Соотношение операционных расходов к операционному доходу сократилось на 3 п.п. г/г – до 46%.

Общая сумма расходов на резервы сократилась на 66% г/г и составила 4,4 млрд рублей. Соотношение расходов на резервы к средним активам снизилось с 1,2% в первом полугодии 2020 г. до 0,3% по итогам первого полугодия 2021 г.

Активы банка с начала года увеличились на 15% - до 3,2 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2021 г. (2020: 2,8 трлн рублей).

Портфель ценных бумаг в первом полугодии 2021 г.увеличился на 16% - до 903 млрд рублей (2020 г.: 779 млрд рублей). Доля ценных бумаг на балансе банка составила 29% (2020 г.: 28%). По состоянию на 1 июля 2021 г. доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 88% (2020 г.: 84%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 16% с начала года исоставил 1 669 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2021 г. Корпоративный кредитный портфель составил 1 142 млрд рублей (+16% в первом полугодии 2021 г.), портфель кредитов МСБ – 155 млрд рублей (+15%**), розничный портфель – 372 млрд рублей (+20%).

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, сократилась за отчетный квартал с 3,2% до 2,0%. Коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с начала года на 4 п.п. - до 96% на 1 июля 2021 г.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 15% – до 2 480 млрд рублей. Приток средств на счета до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, в результате чего доля текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов увеличилась с начала года с 41% до 45% на 1 июля 2021 г. Объем средств на счетах корпоративных клиентов*** составил 1 626 млрд рублей, объем средств клиентов МСБ – 344 млрд рублей, а объем средств розничных клиентов – 510 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 июля 2021 г. составил 328 млрд рублей (2020: 305 млрд рублей), увеличившись на 8% за счет полученной за отчетный период прибыли. Капитал 1 уровня по Базель III увеличился на 51 млрд рублей до 296 млрд рублей за счет полученной в отчетном периоде прибыли, а также за счет перевода в статус бессрочного субординированного депозита Роскосмосбанка, полученного от ГК «Роскосмос» в рамках реализации плана финансового оздоровления.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 июля 2021 г. составил 15,0% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного капитала – 13,5% (при минимальном требовании 6%), и базового капитала –12,3% (при минимальном требовании 4,5%).


* Без учета единовременного дохода, полученного в 1 квартале 2020 г.** Без учета проведенной переклассификации портфеля МСБ объемом порядка 45 млрд рублей. В связи с предусмотренными законодательством РФ условиями одной из госпрограмм поддержки предпринимателей, соответствующие кредиты МСБ были переведены в состав прочих финансовых активов в виде дебиторской задолженности Минэкономразвития РФ, которая была полностью погашена во 2-м квартале 2021 г.*** В корпоративные счета для целей пресс-релиза включены все остатки средств, кроме МСБ и розничных клиентов.


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08 сентября в 10:07, просмотров: 521, комментариев: 0
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