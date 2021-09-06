Тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения в условиях аномальных холодов провели «Россети Тюмень»

Ликвидацией последствий нарушения электроснабжения в условиях аномальных холодов накануне занимались в Югре энергетики: сотрубники «Россети Тюмень» провели тренировку в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Они смоделировали инцидент в энергосистеме Кондинского и Советского районов, при котором из-а некоего нарушения отключилось электричество у более полутора тысяч человек, кроме того, без света остался ряд социально значимых объектов. Работникам урайского филиала «Россети Тюмень» необходимо было в оперативном порядке восстановить подачу электроэнергии в дома югорчан.

По замыслу учений, нарушение электроснабжения поселка Половинка и социально значимых объектов Урая случилось из-за того, что на одном из энергообъектов произошли повреждения электротехнического оборудования и отказ коммутационных аппаратов. Работу энергетиков усложняла дополнительная вводная тренировки: параллельно в Советском районе из-за сильных порывов ветра произошло повреждение проводов воздушной линии 110 кВ «Картопья-Соболиная».

К восстановительным работам были привлечены специалисты по обслуживанию релейной защиты и автоматики, а также линейный персонал. Сотрудники энергокомпании выполнили комплекс оперативных действий, который позволил восстановить электроснабжение потребителей за 17 минут.

Стоит отметить, что в тренировке приняли участие и другие территориальные сетевые организации: «ЮТЭК-Энергия», «ЮРЭСК» и «ЛУКОЙЛ-Энергосети». В рамках учений «Россети Тюмень» было отработано взаимодействие оперативного персонала компаний при восстановлении режима работы электрооборудования.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.

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