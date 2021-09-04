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​Количество инвесторов среди югорчан выросло на 30%

Клиенты ВТБ в ХМАО с начала года открыли 2 тыс. брокерских счетов

​Количество инвесторов среди югорчан выросло на 30%
Фото: ВТБ

Клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе с начала года открыли порядка 2 тыс. брокерских счетов. Таким образом, за семь месяцев число частных инвесторов выросло более чем на 30%.

Общий объем средств на брокерских счетах ВТБ в регионе превысил 7,4 млрд рублей. Все более востребованным среди югорчан становится и такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счет – ИИС. Количество таких счетов, открытых клиентами ВТБ, превысило 2,5 тысячи, увеличившись с начала 2021 года на 15%.

Напомним, что ИИС представляют собой специальные счета, которые дают возможность больше заработать на инвестициях, в частности, благодаря получению налогового вычета от государства. Клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тысяч рублей в год, либо получить налоговую льготу на полученный по этому счету доход. Югорчане вложили в инвестиционные счета с помощью ВТБ более 746 млн рублей, за 7 месяцев этот объем вырос почти на 40 млн.

«Инвестиции сейчас становятся неотъемлемой частью сбережений для все большего числа людей. За два года число брокерских счетов в России выросло в 5 раз. Через несколько лет, по оценкам наших аналитиков, инвестировать будет каждый второй экономически активный житель страны, — отмечает управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев. — Наша задача сделать так, чтобы управлять своими финансами клиентам ВТБ было максимально удобно. Поэтому, например, в новой версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции у пользователей появилась возможность открывать ИИС без посещения отделения банка».


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Сегодня в 10:57, просмотров: 75, комментариев: 0
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