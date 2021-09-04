Банк Уралсиб представил ломозаготовителям обзор кредитной линейки

На площадке Банка Уралсиб в Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный обсуждению изменений в лицензировании деятельности по обращению с ломом черных и цветных металлов в свете новых требований Росприроднадзора, а также соблюдению норм законодательства в этой сфере.

Организатором мероприятия выступил Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области при поддержке партнеров ­– Телеканала РБК и компании «Тавдинский источник».

В дискуссии приняли участие представители Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерства промышленности и науки Свердловской области, областных подразделений Прокуратуры, Федеральной налоговой службы и МВД, региональной общественной организации «Народный контроль», а также предприниматели, работающие в сфере обращения с металлическим ломом.

От Банка Уралсиб выступил руководитель группы прямых продаж малого бизнеса Иван Кузнецов, который представил ломозаготовителям обзор кредитной линейки Банка.

На встрече Союзом и представителями малого и среднего бизнеса было выдвинуто предложение представителям контролирующих органов о создании при Общественном совете при Прокуратуре Свердловской области межведомственной рабочей группы по вопросам легализации представителей отрасли обращения с ломом черных и цветных металлов. Участники встречи – как предприниматели, так и представители органов власти выразили общую заинтересованность в дальнейшем внедрении норм и правил для цивилизованного бизнеса.