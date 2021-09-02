За 1 полугодие Банк Уралсиб выдал 5,7 тысяч кредитов на сумму 6,6 млрд рублей

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга по объему автокредитования за первое полугодие 2021 года и портфеля розничных автокредитов на 1.07.2021 г. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Всего за первое полугодие банком было выдано 5,7 тысяч кредитов на сумму 6,6 млрд рублей. Портфель на 1 июля 2021 года составил 16,5 млрд рублей.

При составлении рейтинга учитывались автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Эксперты также проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки. В исследовании приняли участие банки из Топ-100 по объему розничного кредитного портфеля.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».