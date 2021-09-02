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​Банк Уралсиб получил награду в номинации «Эффективная работа в сфере управления кадрами в период пандемии»

Премию инноваций и достижений финансовой отрасли «FINAWARD» получил Банк Уралсиб

​Банк Уралсиб получил награду в номинации «Эффективная работа в сфере управления кадрами в период пандемии»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб получил награду в номинации «Эффективная работа в сфере управления кадрами в период пандемии» на ХI церемонии ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли «FINAWARD».

Награда была присуждена за организацию работы сотрудников банка, позволившую не только сохранить работоспособность компании, но и минимизировать заболеваемость персонала.

«Период пандемии оказался непростым не только для банка, но и для рынка в целом. Нами была проделана колоссальная работа длиною почти в год, чтобы каждый сотрудник Банка Уралсиб чувствовал себя максимально защищенным. Мы стараемся делать все, чтобы поддержать наших коллег в этот сложный период, и очень приятно, что данная работа не прошла незамеченной и получила такую высокую оценку жюри», - отметила директор по управлению персоналом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Татьяна Ведькалова.

Церемонию награждения «FINAWARD»-2021 посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний. Победителей в 16 конкурсных номинациях определил Экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверил независимый аудитор ФБК GrantThorn.

Организатором ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли «FINAWARD» выступил деловой журнал «Банковское обозрение», партнером стал аналитический центр «БизнесДром».


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Сегодня в 14:02, просмотров: 170, комментариев: 0
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