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С чего начать изучение английского

Учим английский язык: с чего начать и как учить?

С чего начать изучение английского
Фото: pixabay.com

Знание английского языка действительно необходимо в современном мире. К сожалению, некоторые желающие никак не могут приступить к изучению, ведь совсем не знают, как учить английский с нуля, что делать и за что хвататься. В этой статье ми поделимся некоторыми рекомендациями, которые подтолкнут к началу изучения.

Начните с самого начала

Если вы решили выучить английский самостоятельно, то стоит начать с малого. Изучайте алфавит и произношения звуков вместе и по отдельности. После этого вы уже сможете читать некоторые слова, соответственно приступать к их запоминанию. На первый взгляд, это может показаться бесполезным, но это совершенно не так, ведь буквы порождают слова, а слова и сам язык.

Грамматика

Постепенно начитайте разбирать самые лёгкие правила по грамматике. Лучше всего приобрести небольшой сборник грамматических правил и конструкций для того, чтобы постепенно, шаг за шагом изучать новую информацию. Не забывайте о повторении пройденного во время занятий и выполнения тренировочных упражнений после новой темы – это поможет закрепить пройденный материал.

Лексика

Словарный запас нужно приумножать регулярно, но начать стоит с самого простого. Наиболее верным решением станет изучение слов из таблиц по типу «часто употребляемые слова в английском языке». На самом деле, это база, выучив которую, вы сможете вести диалог на бытовые темы. Также рекомендуем активно использовать англоязычный контент.

Преподаватель

На первых этапах всё-таки лучше обратиться за помощью к профессионалу. Можно записаться на курсы или найти репетитора, это не так уж и сложно, особенно учитывая то, что занятия могут проходить в режиме онлайн. Ищите частного педагога на сайте Препли, ведь там размещены анкеты преподавателей со всего мира, поэтому каждый желающий сможет найти подходящую кандидатуру.

Практика

Для того, чтобы закреплять и развивать свои знания, необходимо регулярно практиковаться. Наиболее действенный метод практики – это общение на английском языке. Сначала лучше всего вести монологи перед зеркалом: пересказывать только что прочитанную книгу, рассуждать о погоде и планировать свой день исключительно на английском. Ну, а после того, как ваш уровень владения языком станет выше, вы сможете общаться с носителями языка через Интернет.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 54, комментариев: 0
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