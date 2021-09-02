В электромонтажной мастерской в Тюмени будут учиться будущие энергетики

Будущие энергетики начнут учиться в новой электромонтажной мастерской: она открылась в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. Программа обучения на новом объекте разработана совместно со специалистами «Россети Тюмень».

Азы энергетики на высокотехнологичном оборудовании будут осваивать более 700 студентов, а также здесь смогут проходить курсы повышения квалификации работники энергокомпании.

Для изучения принципов работы и оттачивания практических навыков в новой мастерской введены три специальности: «Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств». Молодым энергетикам предоставят уникальную возможность поработать на устройствах, которые применяются в отрасли в настоящее время. Мастерская площадью более 270 квадратных метров оснащена приборами релейной защиты и автоматики последних модификаций, современными средствами диспетчерского и технологического управления, автоматизированной системой контроля и учёта энергоресурсов.

Закупленное оборудование мастерской позволит колледжу выйти на новый уровень практического обучения. Подготовка высококвалифицированного персонала, соответствующего передовым трендам и мировым стандартам, является одним из ключевых направлений кадровой политики «Россети Тюмень». Филиалы энергокомпании входят в число базовых мест для трудоустройства выпускников Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Более того, тюменский филиал компании планирует в этом году запустить программу повышения квалификации действующих работников на базе новой мастерской. Первый поток сотрудников, 20 работников службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала, пройдут обучение уже в октябре.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Тюменские электрические сети» – образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд. кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД», АО «Транснефть - Сибирь», ПАО «СУЭНКО».

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