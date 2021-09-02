В Нижневартовске с этого учебного года действует энергокласс

С этого учебного года в Нижневартовске действует новый энергокласс. Его открыли 1 сентября «Россети Тюмень» совместно с Департаментом образования Нижневартовска, Нижневартовским государственным университетом и Средней школой №5. Теперь под патронажем энергетиков 19 нижневартовских старшеклассников пройдут углубленное обучение по предметам информационно-технологического направления: математике, физике и информатике. Совместная профориентационная работа сформирует интерес у ребят к инженерным специальностям, а выпускники энергокласса смогут в дальнейшем поступить в профильные учебные заведения и связать свою карьеру с энергетикой.

Энергокласс в Нижневартовске открылся в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного в марте текущего года компанией «Россети Тюмень», Департаментом образования Нижневартовска, Нижневартовским государственным университетом и Средней школой №5. Профильный класс стал завершающим звеном в цепочке «школа – ссуз – вуз – предприятие» в рамках выстраиваемой в компании системы непрерывного образования. Ведущие сотрудники компании совместно с преподавателями университета примут непосредственное участие в обучении нижневартовских старшеклассников: проект включает в себя привлечение учеников к мероприятиям молодежной политики энергокомпании, специальные лекции, экскурсии на производственные объекты.

Обучение в энергоклассе предоставит ученикам возможность приобрести компетенции, необходимые для профессионального становления в электроэнергетике. Ребята узнают от ведущих специалистов энергокомпании о реалиях и трендах развития цифрового мира энергетики. Знакомство с отраслью началось в первый день учебы: на торжественном открытии работники «Россети Тюмень» представили ребятам новейшую передвижную лабораторию PD-map, которая позволяет проводить диагностику силового оборудования без ограничения режима электроснабжения потребителей.

«Россети Тюмень» реализуют программу непрерывного образования «школа –ссуз – вуз – предприятие» во всех регионах присутствия. На сегодняшний день в ХМАО-Югре работает 2 энергокласса, профильное обучение получают подростки двух крупнейших городов округа – Сургута и Нижневартовска. В ЯНАО функционирует профильная группа на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа, а также энергокласс.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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