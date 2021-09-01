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​Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ

ВТБ предоставляет клиентам среднего и малого бизнеса предодобренный кредит

​Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ
Фото: ВТБ

C 1 сентября ВТБ предоставляет клиентам среднего и малого бизнеса предодобренный кредит в форме овердрафта к расчетному счету. Кредит до 10 млн рублей банк оформляет и выдает онлайн без дополнительных документов и залогового обеспечения.

Овердрафт позволяет проводить платежи при нехватке денег на счете, кредитные средства для этого доступны в любой момент. Его размер для каждого клиента банк рассчитывает автоматически, исходя из оборотов по счету. Поручительство для оформления кредита не требуется. Комиссия за выдачу и неиспользованный лимит не взимается. Начисление процентов предусмотрено только за ту сумму, которую тратит клиент.

Предложение клиенты получают в интернет-банке для бизнеса. Им достаточно подтвердить одобренный лимит и контактные данные, выбрать счет для подключения овердрафта и подписать оферту квалифицированной электронной подписью. Обработка сделки занимает пять минут, и уже в течение дня клиент сможет начать пользоваться овердрафтом. Задолженность погашается автоматически в конце дня из поступлений на счет.

«Стратегия ВТБ направлена на поддержку предпринимателей на всех этапах развития бизнеса и 100-процентную цифровизацию продуктов и услуг. В этом году мы уже запустили предодобренные кредиты онлайн на любые бизнес-цели. Наше новое предложение позволит клиентам всегда своевременно расплачиваться с контрагентами, даже если собственных средств на счете недостаточно, или когда ситуация является экстренной. Клиенты могут подключить овердрафт на выгодных условиях, полностью онлайн и в максимально короткие сроки», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

«Оценка риска и расчет лимита овердрафта базируется на транзакционной модели, которая обрабатывает огромный массив данных о расчетных операциях клиента. Использование Big Data позволило разработать модель с высокой разделяющей способностью, что в свою очередь дает возможность клиенту получить овердрафт без обеспечения и за считанные минуты, а банку сохранить приемлемое качество риска по портфелю», − прокомментировал Денис Братцев, руководитель департамента корпоративных кредитных рисков − старший вице-президент ВТБ.

«Одним из приоритетов проводимой в ВТБ технологической трансформации является доступность всех финансовых услуг для клиентов в онлайн-режиме. Применение микросервисной архитектуры и использование передового технологического стека позволяет быстро адаптировать продукты и услуги в соответствии с новыми потребностями рынка, сочетая удобство и надежность для конечного пользователя. Безопасность онлайн-операций обеспечивается за счет применения электронной подписи и современных алгоритмов шифрования клиентских данных», − сообщил Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Кредитом могут воспользоваться юридические лица и ИП, имеющие расчетный счет в ВТБ, при условии срока ведения бизнеса не менее 12 месяцев. Условия по ставкам, лимитам и срокам рассчитываются индивидуально для каждого клиента.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 79, комментариев: 0
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