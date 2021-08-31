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​Более 200 югорских детей получили школьные наборы от энергетиков

Энергетики из «Россети Тюмень» поучаствовали в благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

​Более 200 югорских детей получили школьные наборы от энергетиков
Фото: Россети Тюмень

Подготовить детей из семей, оказавшихся в сложной ситуации, в Югре помогли энергетики: сотрудники «Россети Тюмень» присоединились к благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Благодаря этому 210 детей получили школьные комплекты — юные югорчане пойдут на первое сентября с новыми ранцами, тетрадями, ручками, предметами для рисования и творчества, пеналами, линейками, ластиками, обложками для тетрадей и учебников и, конечно с дневниками.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» уже стала традиционной для Югры — проект направлен на оказание помощи семьям, которые в силу различных причин не могут обеспечить детей всем необходимым для учебы. В этот раз акцию поддержали и югорские энергетики: работники совместно с профсоюзной организацией «Россети Тюмень» собрали школьные комплекты для ребят из Сургута, Нефтеюганска, Нягани и Октябрьского района.

На протяжении двух недель энергетики вели сбор принадлежностей для обучения: 210 школьных комплектов они совместно со специалистами социальной защиты передали нуждающимся семьям.

«Акция «Собери ребенка в школу» – это не просто помощь семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это возможность проявить заинтересованное отношение к потребностям других, подарить частичку своего тепла и внимания, в очередной раз продемонстрировать широту души. Спасибо всем, кто откликнулся. Отдельные слова благодарности работникам «Россети Тюмень». Вы — отличный пример для подражания», — прокомментировал директор Няганского центра социальной помощи семье и детям Александр Чикнайкин.

Немало слов благодарности в адрес энергетиков выразили и родители школьников: «Собрать ребенка в школу сегодня – «удовольствие» не из дешевых. Для любого родителя это большие траты, особенно это касается многодетных семей и семей, испытывающих временные трудности. Помощь в виде канцелярских принадлежностей от волонтёров из «Россети Тюмень» оказалась очень нужной и своевременной. Благодаря энергетикам мы направили семейный бюджет на покупку одежды и обуви для нашей первоклассницы», – рассказала мама одной из школьниц Маргарита Шавкопляс.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 12:22, просмотров: 119, комментариев: 0
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