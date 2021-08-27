16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9866   EUR  87,0304  

Новости

Больше новостей
Идея перенести столицу в Ханты-Мансийск — это…
Комментировать
0
Вам нравится внешний вид короба для тепломагистрали на Пролетарском?

Да 41%

Нет 48.7%

Не знаю 10.3%

Всего голосов: 437

Комментировать
0
Короб для тепломагистрали на Пролетарском — это…

отличное решение 36.1%

неудачное решение 43.6%

оптимальное решение 15.1%

не знаю 5.2%

Всего голосов: 463

Комментировать
0
Больше опросов

Группа «Россети» демонстрирует положительную динамику основных финансовых результатов

Компания «Россети» объявила финансовые результаты за шесть месяцев 2021 года по МСФО

Группа «Россети» демонстрирует положительную динамику основных финансовых результатов
Фото: Россети

Компания «Россети» объявила финансовые результаты за шесть месяцев 2021 года по МСФО.

Финансовые результаты:

  • Выручка: 537,5 млрд руб. (6м2020: 482,3 млрд руб.)
  • EBITDA[1]:176,9 млрд руб. (6м2020: 146,9 млрд руб.)
  • Чистая прибыль: 71,3 млрд руб. (6м2020: 50,6 млрд руб.)

Операционные показатели:

  • Объем переданной электроэнергии: 391,7 млрд кВтч (6м2020: 366,7 млрд кВтч)
  • Количество подстанций: 528,2 тыс. шт. (6м2020: 517,0 тыс. шт.)
  • Трансформаторная мощность: 809,0 ГВА (6м2020: 802,0 ГВА)
  • Протяженность линий электропередачи: 2,4 млн км (6м2020: 2,37 млн км)

Основные события:

  • Андрей Рюмин избран генеральным директором ПАО «Россети».
  • Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети».
  • Заключено более 20 соглашений в рамках ПМЭФ.
  • Отпуск электроэнергии потребителям группы компаний «Россети» в 1 полугодии 2021 вырос на 6,8 % к аналогичному периоду 2020 года.
  • Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО на период до 2030 года.
  • Утверждена новая Программа инновационного развития ПАО «Россети».
  • Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети» и его облигаций на наивысшем уровне ААА(RU) со «стабильным» прогнозом.
  • Группа компаний «Россети» вошла в первую десятку рейтинга «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes.
  • ПАО «Россети» вошло в топ-10 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу.

Событие после отчетной даты:

  • Агентство АКРА присвоило группе компаний «Россети» ESG рейтинг на уровне ESG-3 с подтверждением «очень высокого уровня соответствия лучшим практикам».
  • Агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку собственной кредитоспособности ПАО «Россети» (с «bb» до «bb+»).

Рост выручки группы компаний «Россети» по итогам деятельности за 1 полугодие 2021 года составил 55,2 млрд рублей (+11,4% г/г) и обусловлен:

  • Ростом выручки от услуг по передаче электрической энергии в связи с индексацией тарифов, увеличением электропотребления и поэтапным восстановлением экономической активности потребителей в регионах присутствия группы.
  • Ростом выручки от услуг технологического присоединения к сетям в связи с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.
  • Ростом выручки от продажи электроэнергии в связи с увеличением энергопотребления.
  • Ростом прочей выручки, в основном, от оказания строительных услуг.

В компании связывают рост операционных расходов с увеличением расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь и на покупную электроэнергию для продажи: «Группа «Россети» демонстрирует положительную динамику основных финансовых результатов второй квартал подряд. Этому способствуют меры по повышению эффективности деятельности, предпринимаемые Компанией, а также общее восстановление деловой и социальной активности в стране. Устойчивые финансовые показатели позволяют сформировать прочную базу для выполнения обязательств по присоединению потребителей, строительству и модернизации сетевых объектов», - прокомментировал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность группы компаний «Россети» по МСФО (неаудированная) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: http://www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/


[1] Приведен показатель EBITDA, рассчитанный как прибыль до процентных расходов, налогообложения, амортизации.

[2] Значение чистого долга приведено на 31.12.2020


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:14, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянин сознался в изнасиловании и убийстве Насти Муравьевой // ВИДЕО 2360
  2. ​Первые дети в новом перинатальном центре Сургута родятся к Новому году 1399
  3. ​Эксперты рассказали, стоит ли покупать загородную недвижимость в конце сезона 1204
  4. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // ONLINE 1073
  5. ​Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки: «Мы уверены, что он непричастен» 1017
  6. ​Тюменская область вошла в чартерную авиапрограмму 978
  7. В Югре продолжаются поиски вахтовика, который больше месяца назад ушел в лес и исчез 950
  8. ​В Югре готовы к началу строительства второго моста в районе Сургута 560
  9. ​В Нижневартовске появится пешеходный бульвар 496
  10. В России зарегистрировали пятую вакцину от COVID-19 429
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 7121
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 7081
  3. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 6787
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 6039
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5865
  6. ​Простите, что обидела 5014
  7. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 4958
  8. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 4571
  9. ​Нырнул и пропал: на сургутском пляже утонул юноша 4373
  10. ​Одно название: заплатки асфальта во дворе «украсили» логотипами «Комфортной среды» // Фотофакт 4001
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 13056
  2. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 12497
  3. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 12327
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 11718
  5. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 11294
  6. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 11084
  7. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 10941
  8. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 10913
  9. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10704
  10. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10596

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика