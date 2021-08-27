Компания «Россети» объявила финансовые результаты за шесть месяцев 2021 года по МСФО.

Финансовые результаты:

Выручка: 537,5 млрд руб. (6м2020: 482,3 млрд руб.)

EBITDA[1]:176,9 млрд руб. (6м2020: 146,9 млрд руб.)

Чистая прибыль: 71,3 млрд руб. (6м2020: 50,6 млрд руб.)

Операционные показатели:

Объем переданной электроэнергии: 391,7 млрд кВтч (6м2020: 366,7 млрд кВтч)

Количество подстанций: 528,2 тыс. шт. (6м2020: 517,0 тыс. шт.)

Трансформаторная мощность: 809,0 ГВА (6м2020: 802,0 ГВА)

Протяженность линий электропередачи: 2,4 млн км (6м2020: 2,37 млн км)

Основные события:

Андрей Рюмин избран генеральным директором ПАО «Россети».

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети».

Заключено более 20 соглашений в рамках ПМЭФ.

Отпуск электроэнергии потребителям группы компаний «Россети» в 1 полугодии 2021 вырос на 6,8 % к аналогичному периоду 2020 года.

Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО на период до 2030 года.

Утверждена новая Программа инновационного развития ПАО «Россети».

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети» и его облигаций на наивысшем уровне ААА(RU) со «стабильным» прогнозом.

Группа компаний «Россети» вошла в первую десятку рейтинга «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes.

ПАО «Россети» вошло в топ-10 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу.

Событие после отчетной даты:

Агентство АКРА присвоило группе компаний «Россети» ESG рейтинг на уровне ESG-3 с подтверждением «очень высокого уровня соответствия лучшим практикам».

Агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку собственной кредитоспособности ПАО «Россети» (с «bb» до «bb+»).

Рост выручки группы компаний «Россети» по итогам деятельности за 1 полугодие 2021 года составил 55,2 млрд рублей (+11,4% г/г) и обусловлен:

Ростом выручки от услуг по передаче электрической энергии в связи с индексацией тарифов, увеличением электропотребления и поэтапным восстановлением экономической активности потребителей в регионах присутствия группы.

Ростом выручки от услуг технологического присоединения к сетям в связи с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

Ростом выручки от продажи электроэнергии в связи с увеличением энергопотребления.

Ростом прочей выручки, в основном, от оказания строительных услуг.

В компании связывают рост операционных расходов с увеличением расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь и на покупную электроэнергию для продажи: «Группа «Россети» демонстрирует положительную динамику основных финансовых результатов второй квартал подряд. Этому способствуют меры по повышению эффективности деятельности, предпринимаемые Компанией, а также общее восстановление деловой и социальной активности в стране. Устойчивые финансовые показатели позволяют сформировать прочную базу для выполнения обязательств по присоединению потребителей, строительству и модернизации сетевых объектов», - прокомментировал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность группы компаний «Россети» по МСФО (неаудированная) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: http://www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/



[1] Приведен показатель EBITDA, рассчитанный как прибыль до процентных расходов, налогообложения, амортизации.

[2] Значение чистого долга приведено на 31.12.2020