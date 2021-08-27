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​Как заряжаются машины — «Россети Тюмень» показали губернатору Югры

Губернатор Югры посетила новую электрозарядную станцию «Россети Тюмень»

​Как заряжаются машины — «Россети Тюмень» показали губернатору Югры
Фото: Россети Тюмень

На дополнительной точке питания электромобилей в Сургуте накануне были гости: губернатор Югры Наталья Комарова посетила новую электрозарядную станцию, которую установила компания «Россети Тюмень» в июле этого года возле одного из крупнейших торговых центров города.

Новую зарядную станцию уже оценили владельцы электромобилей — а их в Сургуте сегодня уже порядка сорока человек. Напомним, что четыре года назад в городе был только один электрокар.

Рост количества экологичного транспорта требует ускоренного развития инфраструктуры, понимают в Сургуте: «Сегодня мы остро ощущаем нехватку быстрых зарядных станций, которые позволяли бы нам за 40 минут заряжать свое авто. Для комфортной езды необходимо установить несколько таких ЭЗС и желательно в разных концах города. Зарядные станции медленного цикла также необходимы, но ставить их нужно на придомовой территории», — говорит член инициативной группы владельцев электромобилей Сургута Лина Андреева.

На запрос автовладельцев откликается «Россети Тюмень»: компания сейчас прорабатывает вопрос установки еще одной ЭЗС возле крупного торгового центра в северо-западной части города. По словам директора сургутского филиала компании Виталия Мазурова, размещение электрозарядных станций возле популярных городских пространств отвечает запросам общественности. Места для установки новых зарядных станций энергетики выбирают совместно с сообществом электромобилистов Сургута.

На встрече с губернатором общественники предложили создать рабочую группу, которая разработает комплекс мероприятий для развития электрозарядной инфраструктуры в Югре. Наталья Комарова одобрила эту идею и отметила, что помимо своей экологичности, электромобили позитивно влияют на безопасность дорожного движения.«В августе этого года Правительство РФ приняло концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей, открыть более девяти тысяч зарядных станций для них. Такие станции есть у нас в Сургуте. В планах руководства города увеличить число колонок, проработать с частными инвесторами и городскими энергетическими компаниями вопросы организации и строительства электрозаправочных станций. Правительство автономного округа включит в государственные программы решения по созданию условий для эксплуатации электрического автомобильного транспорта», – подчеркнула глава региона.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 15:01, просмотров: 179, комментариев: 0
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