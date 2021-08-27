Сургутяне поучаствовали в строительстве своих квартир в ЖК «Severin»

В 30 микрорайоне Сургута идёт строительство дома «Severin». Будущие жильцы дома могут не только наблюдать, как продвигается строительство, но участвовать в нём.

— Это так классно принимать участие в строительстве собственного дома. Я смогла увидеть, как проходит процесс изнутри, а не готовые уже дизайнерские стены. Это очень интересно, ведь через какое-то время здесь будут красивые холлы, благоустройство, а я буду вспоминать как всё начиналось, — поделилась впечатлениями будущая жительница Александра Сулицкая.

Из кирпича в доме «Severin» выполняются наружные стены. Они работают по принципу термоса, то есть достаточно долго держат тепло. Поэтому в доме будет комфортно зимой, а летом — прохладно. Это, кстати, один из главных факторов для многих сургутян при выборе квартиры именно здесь. Кирпич - долговечный и прочный материал, доказавший свою практичность и оправданность применения многолетним использованием.

— Я прожила на севере всю свою жизнь, где как не в «Severin» мне жить на пенсии, здесь есть всё для комфортной жизни, — рассказала будущая жительница Светлана Шлык.

Кстати, будущие жильцы уверены, что теперь в их квартире будет царить особая энергетика. Ведь редко кому выпадает возможность собственноручно заложить кирпич в стену своей квартиры.

Приглашаем вас на экскурсию по дому и микрорайону, чтобы вы тоже оценили преимущества жизни здесь. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 (3462) 779-550