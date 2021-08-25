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​Cбербанк выдал больше 700 тысяч карт «МИР» в Югре

Банковские карты платежной системы «МИР» в Югорском отделении Сбербанка оформили свыше 700 тысяч клиентов

​Cбербанк выдал больше 700 тысяч карт «МИР» в Югре
Фото: Сбер

Банковские карты платежной системы «МИР» в Югорском отделении Сбербанка оформили свыше 700 тысяч клиентов. С начала года было выдано более 130 тысяч карт. Наибольшим спросом карты пользуются среди пенсионеров, участников зарплатных проектов в бюджетных организациях и людей, получающих социальные выплаты. Клиенты могут безопасно оплачивать товары и услуги в интернете в один клик, рассчитываться за проезд в общественном транспорте и осуществлять бесконтактные платежи в магазинах.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Сбербанк – один из первых банков, который стал выпускать карты национальной платежной системы. Сегодня карты «МИР» по удобству использования и возможностям оплаты ничем не уступают другим платежным системам. Они принимаются к обслуживанию на всей территории страны. При этом с помощью карты можно накапливать бонусы «Спасибо от Сбербанка» и обменивать их на скидки. Картами также можно оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства на банковские карты и многое другое».

Держателям карты «МИР» Сбербанка доступны дистанционные сервисы банка: интернет-банк Сбербанк Онлайн, мобильный банк, автоплатеж и сеть устройств самообслуживания. Оформить карту «МИР» можно в любом филиале Сбербанка. Для клиентов зарплатного проекта Сбербанка, а также для пенсионеров оформление и обслуживание карт «МИР» осуществляется бесплатно. Кроме того, держателям карт «МИР» от Сбербанка доступны платежные сервисы SberPay и Apple Pay. Поэтому, чтобы расплатиться за покупки или снять наличные в банкомате, достаточно взять с собой смартфон с поддержкой NFC.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 49, комментариев: 0
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