Банковские карты платежной системы «МИР» в Югорском отделении Сбербанка оформили свыше 700 тысяч клиентов. С начала года было выдано более 130 тысяч карт. Наибольшим спросом карты пользуются среди пенсионеров, участников зарплатных проектов в бюджетных организациях и людей, получающих социальные выплаты. Клиенты могут безопасно оплачивать товары и услуги в интернете в один клик, рассчитываться за проезд в общественном транспорте и осуществлять бесконтактные платежи в магазинах.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Сбербанк – один из первых банков, который стал выпускать карты национальной платежной системы. Сегодня карты «МИР» по удобству использования и возможностям оплаты ничем не уступают другим платежным системам. Они принимаются к обслуживанию на всей территории страны. При этом с помощью карты можно накапливать бонусы «Спасибо от Сбербанка» и обменивать их на скидки. Картами также можно оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства на банковские карты и многое другое».

Держателям карты «МИР» Сбербанка доступны дистанционные сервисы банка: интернет-банк Сбербанк Онлайн, мобильный банк, автоплатеж и сеть устройств самообслуживания. Оформить карту «МИР» можно в любом филиале Сбербанка. Для клиентов зарплатного проекта Сбербанка, а также для пенсионеров оформление и обслуживание карт «МИР» осуществляется бесплатно. Кроме того, держателям карт «МИР» от Сбербанка доступны платежные сервисы SberPay и Apple Pay. Поэтому, чтобы расплатиться за покупки или снять наличные в банкомате, достаточно взять с собой смартфон с поддержкой NFC.