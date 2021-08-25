Бесплатную кредитную бизнес-карту Сбербанка в ХМАО с начала года оформили 1,1 тысячи ИП

Бесплатную кредитную бизнес-карту Сбербанка в Ханты-Мансийском автономном округе с начала года оформили 1,1 тысячи индивидуальных предпринимателей. Кредитный лимит по карте составляет до 1 миллиона рублей. Для клиентов, выпустивших бизнес-карты с 5 апреля по 30 сентября 2021 года, действует льготный период —отсрочка по оплате процентов в течение 100 дней.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «По итогам первого полугодия 2021 года рынок кредитных бизнес-карт обновил исторический максимум, и эта тенденция сохраняется. Только в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по состоянию на август текущего года открыто лимитов на сумму более 644 631 млн рублей. Выдача карты происходит по упрощённой схеме, с её помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками, и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнёров банка».

Совершая покупки у партнёров Сбербанка, можно получить до 365 дней льготного периода по бизнес-карте. Список партнеров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре со сроками грейс-периодов можно посмотреть по ссылке.

Для получения кредитной бизнес-карты нет необходимости посещать офис Сбербанка, достаточно подать заявку через интернет-банк СберБизнес или на официальном сайте www.sberbank.ru. Срок рассмотрения занимает не более 1 дня. Все документы для оформления карты подписываются в электронном виде в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Средства станут доступны в этот же день, ограничений на снятие наличных с бизнес-карты нет. Получить можно как классическую пластиковую карту, так и в электронном виде (на выбор клиента). Пользоваться бизнес-картой можно как в России, так и заграницей.