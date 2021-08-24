В «Коробку храбрости» положат подарки от «Россети Тюмень»

Дети, которые лечатся в Няганской окружной больнице, получат подарки от энергетиков: сотрудники «Россети Тюмень» присоединились к акции «Коробка храбрости» и организовали сбор подарков для юных пациентов — получилось порядка 200 новых игрушек: куколки, машинки, фигурки зверей, настольные головоломки и конструкторы. Напомним, что в больнице могут одновременно проходить лечение до 35 детей со всего округа.

Благотворительный проект «Коробка храбрости» стартовал в учреждении три года назад как мера поддержки для детей, которые лежат в больнице. Боксы с игрушками установлены во всех процедурных кабинетах — подарками награждают пациентов, которые проходят малоприятные процедуры. После них ребенок может выбрать себе игрушку.

«Призы за смелость в нашем отделении выдаются ежедневно и в день по несколько раз, а потому, без помощи неравнодушных людей здесь не обойтись. Спасибо нашим друзьям, помогающим «коробке храбрости» оставаться полной. Очередной вклад внесли сотрудники «Россети Тюмень». Такого «пополнения» нам хватит надолго», — прокомментировал Александр Нефедьев, заведующий детским отделением Няганской окружной больницы.

Этот опыт участия няганских энергетиков в подобной поддержке юных пациентов окружной больницы стал первым. Однако, уже сейчас сотрудники «Россети Тюмень» планируют стать постоянными участниками акции «Коробка храбрости».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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