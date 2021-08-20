Энергетики из «Россети Тюмень» помогли урайскому детскому саду

Работники «Россети Тюмень» оказали помощь подшефному детскому саду в Урае: по просьбе представителей городской сферы образования они расчистили территорию садика — убрали старые деревья, угрожавшие жизни и здоровью юных воспитанников. Команда из 11 неравнодушных специалистов урайского филиала компании выкорчевала опасные насаждения и вывезла порубочные остатки.

Таким образом энергетики отреагировали на письмо о помощи, которое написала в «Россети Тюмень» заведующая детским садом «Родничок» Ирина Шевченко: ранее специальная комиссия обследовала территорию учреждения и составила список из порядка 30 больных деревьев, которые надо было спилить, — именно от них специалисты урайского филиала «Россети Тюмень» в свободное от работы время и выкорчевали. Они также помогли переработать часть веток для хозяйственных нужд детского сада. Нашлось место и творчеству: работники компании заготовили для воспитанников детского сада кругляши из дерева, которые юные урайцы смогут использовать для рисования.

«Мы выражаем благодарность коллективу урайского филиала «Россети Тюмень» за помощь. Мы рады, что энергетики не на словах, а на деле готовы помогать образовательным учреждениям города в трудную минуту», – отметила начальник Управления образования города Урая Лариса Зайцева.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.

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