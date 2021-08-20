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​Тюменский ремонтно-механический завод произвел комплекс очистных сооружений для ООО «Транснефть – Балтика»

Станция биоочистки будет размещена на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Палкино» ООО «Транснефть – Балтика»

​Тюменский ремонтно-механический завод произвел комплекс очистных сооружений для ООО «Транснефть – Балтика»
Фото: Транснефть – Сибирь

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» завершил производство и сборку комплекта оборудования станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью до 15 куб. метров в сутки. Это 35 по счету комплекс очистных сооружений, разработанный и собранный специалистами завода. Станция биоочистки будет размещена на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Палкино» ООО «Транснефть – Балтика».

Станция биологической очистки включает комплекс оборудования и систем, состоящий из блока биологической очистки, группы механических и сорбционных фильтров, установки ультрафиолетового обеззараживания, блоков дозирования реагентов, насосного и компрессорного оборудования, систем автоматизации и электроснабжения. Указанное оборудование очистных сооружений монтируется на объекте в капитальном здании. Максимальная часовая подача сточных вод на очистные сооружения может составлять до 5 куб. м в час.

Комплекс очистных сооружений производства ТРМЗ является технологически сложным промышленным объектом. Энергоэффективность и надежность этого оборудования достигается за счет использования эрлифтов (устройств, предназначенных для подъема жидкости на высоту при помощи сжатого воздуха) для рецикла ила взамен ранее использовавшихся импеллерных насосов. Резервирование технологического оборудования способствует бесперебойной работе станции. Комплект оборудования станции позволяет обеспечить очистку сточных вод до уровня, не превышающего значений ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязнений водоемов рыбохозяйственного назначения.

Оборудование станции способно принимать на очистку сточные воды от комплекса производственных и административных зданий, санитарно-технических приборов бытовых помещений (столовая, стирка спецодежды). Ресурс очистных сооружений до первого капитального ремонта составляет не менее 87 600 часов, межремонтный ресурс – не менее 43 800 часов при двух средних ремонтах в течение всего срока службы.

В настоящее время специалисты ТРМЗ ведут подготовку комплекта очистных сооружений к отправке заказчику. Станция будет поставлена на НПС «Палкино» в текущем месяце.

Сохранение качества водных ресурсов является одним из приоритетов экологической деятельности АО «Транснефть – Сибирь».Проблемы очистки и обеззараживания промышленных и бытовых сточных вод в организациях ПАО «Транснефть» решаются путем совершенствования технологических процессов и внедрения современного оборудования, обеспечивающего стабильность и эффективность очистки сточных вод. В 2021 году внедрение нового оборудования и технологий в области охраны окружающей среды компания проводит под эгидой Года науки и технологий в Российской Федерации.

Справка: Тюменский ремонтно-механический завод с 2013 года реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая проектирование, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение. Производство данной продукции началось в связи с возрастающей потребностью организаций системы «Транснефть» в комплектации объектов трубопроводного транспорта, удаленных от инфраструктуры городских канализационных сетей, станциями очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод, соответствующих современным требованиям экологической безопасности.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 160, комментариев: 0
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