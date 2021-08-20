Премиальное обслуживание начинается с возможности доставки карты клиенту. Подайте заявку на сайте или в СНГБ Онлайн. После получения карты за Вами будет закреплен персональный менеджер Премиального банкинга. Персональное обслуживание в Сургутнефтегазбанке включает также возможность консультирования по вопросам подбора недвижимости и подготовки налоговых деклараций, а сама карта открывает массу привилегий.

Удобные опции карты:

- бесплатное снятие наличных средств в банкомате любого банка по всей России (в г. Сургуте - в банкоматах СНГБ);

- бесплатные дополнительные карты;

- возможность использования сервисов оплаты Apple pay, Samsung pay, Google pay, Garmin Pay;

- покупка иностранной валюты по выгодному курсу;

- возможность выпуска моментальной карты в СНГБ Онлайн.

Все для комфортного путешествия:

- доступ в VIP-залы отдыха аэропортов по всему миру с Priority Pass;*

- консьерж/Travel-консьерж;

- медицинское страхование для путешествующих;

- скидки и специальные предложения;

- возможность использования безлимитного интернета в роуминге;

- бесплатная упаковка багажа.

Привилегии в программе лояльности СНГБ:

Сashback:

- до 10% в категориях повышенного начисления;

- до 400 дополнительных СНГБ-бонусов в месяц за оборот по покупкам;

СНГБ-мили в категории СНГБ-Тревел:

- до 4% милями за любые покупки (до 15 000 СНГБ-миль по одной карте в месяц);

Бонусы и мили:

- до 5% бонусов/миль за покупки у партнеров;

- до 20% дополнительных бонусов/миль за покупки на СНГБ-Маркет;

- до 7% СНГБ-бонусов/СНГБ-миль на остаток по карте.

* В рамках тарифа «Priority Pass».