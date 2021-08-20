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​Дорога на работу выгоднее с Visa!

Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой Visa Сургутнефтегазбанка

​Дорога на работу выгоднее с Visa!
Фото: СНГБ

Сделайте свой путь на работу более выгодным. Оплачивая проезд в общественном транспорте картой Visa Сургутнефтегазбанка*, Вы автоматически становитесь участником розыгрыша денежных призов до 100 000 рублей!

Оплачивайте проезд в общественном транспорте на турникете или платежном терминале картой Visa СНГБ в период с 15.08.2021 г. по 30.09.2021 г.

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ:

- 15 000 призов по 1000 рублей**.

- Главный приз: 100 000 рублей.

Приезжайте на работу с отличным настроением и повышайте шанс своего выигрыша с каждой поездкой!

* В акции не принимают участие корпоративные и бизнес-карты.

** Каждый Участник Акции имеет право на получение не более четырех призов по 1000 рублей.

Сроки проведения акции: с 15 августа 2021 г. по 30 октября 2021 г. включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.visa.com.ru/pay-with-visa/visa-transit. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).


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Сегодня в 14:45, просмотров: 169, комментариев: 0
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