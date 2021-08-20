Зарплатные клиенты Сургутнефтегазбанка могут получить кредит без посещения офиса и сбора документов

Зарплатные клиенты Сургутнефтегазбанка могут оформить и, главное, получить кредит без посещения офиса и сбора документов!

Основные условия кредита «Потребительский-Онлайн»:

1. Процентная ставка – от 8,15%* годовых.

2. Сумма кредита – от 600 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно).

3. Срок – до 5 лет.

Напомним, что при необходимости получения суммы от 10 000 до 600 000 руб. Вы можете оформить кредит «Легкий-онлайн».

Как получить кредит?

1. Подайте заявку на кредит в приложении (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн»).

2. Не позднее следующего рабочего дня Вам придет PUSH-уведомление с решением.

3. Подпишите документы в СНГБ Онлайн и кредитные средства будут зачислены на Ваш счет автоматически.

* Указанный размер процентной ставки применяется при кредитовании сроком до 1 года и при условии оформления в АО «Сургутнефтегазбанк» страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом. При кредитовании сроком от 2 до 5 лет размер процентной ставки от 9,55% годовых. Если Клиент перестает относиться к категории зарплатный Клиент при сроке кредита от 2 до 5 лет размер ставки увеличивается на 2% годовых. При досрочном прекращении или отказе заемщика от страхования, процентная ставка определяется в размере, установленном на день заключения кредитного договора на условиях неоформления страхования.