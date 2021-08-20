16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3640   EUR  86,8646  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​4 тренда рынка коммерческой недвижимости…

…о которых нужно знать бизнесу

​4 тренда рынка коммерческой недвижимости…
Фото: ССТ

Многие предприниматели уже перебираются в новые жилые комплексы

Если раньше, съездить в центр города за нужной вещью казалось нормальным. То теперь никто не готов тратить на это несколько часов своего времени. Люди хотят покупать товары и пользоваться услугами, не выходя за территорию жилого комплекса. Все они ваши потенциальные клиенты. Таким образом, вести деятельность внутри микрорайона – правильное решение для бизнеса в нынешних условиях.

Чем сильнее развивается микрорайон, тем выше потребности его жителей

Этот пункт – логичное продолжение предыдущего. Города растут, новые микрорайоны бурно развиваются, и потенциальные покупатели требуют, чтобы рядом с ними формировалась удобная и комфортная среда для жизни. Согласно статистике, 90% жителей нашего комплекса довольны тем, что рядом есть всё необходимое. В то же время отмечают, что некоторых услуг все-таки не хватает. Например, нотариуса, кофейни, химчистки.

При формировании новых жилых комплексов застройщики стараются сделать внутренние точки притяжения для жителей и их гостей

Что является дополнительным магнитом, который генерирует пешеходный трафик. Пути до внутренних достопримечательностей комплекса зачастую проходит вдоль коммерческих помещений.

Парковки по-прежнему востребованы

Предприниматели сейчас согласятся, что найти достойное помещение с достаточным количеством парковочных мест – большая удача. Мы предусмотрели это заранее. Поэтому 30 микрорайоне есть достаточно гостевых парковок. Такой подход к формированию пространства удобен и жителям, и клиентам бизнеса.

В квартале «Булгаков» представлены коммерческие помещения площадью от 51м² до 109м². В каждом из них свой санузел, безбарьерный вход,новые коммуникации. Аудитория квартала высоко оценит литературное кафе, ателье по пошиву костюмов, букинистическую лавку или цветочный бутик.

В нашем микрорайоне комфортно не только жить, но и работать. Приезжайте смотреть свое идеальное коммерческое помещение. Специалист поможет с выбором.

Звоните: +7 (3462) 77-95-89

Или сразу приходите: Сургут, ул. Ивана Захарова, 9/2


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:08, просмотров: 201, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 2951
  2. ​Проблемные дома в ЖК «Любимый» в Сургуте будут достроены раньше первоначального срока 1427
  3. Валентина Нуреева: «Тренеров по йоге очень много, но не все могут ими называться. Люди поняли, что это жила, на которой можно заработать» 1035
  4. ​В Югре появится еще новый комплекс «школа плюс детский сад» 958
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 566
  6. В 22 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новых больных COVID-19 537
  7. Вартовчанке пришлось рожать дома: ей помогала бригада скорой помощи 523
  8. ​Забил табуретом и ножом: вартовчанин задержан по подозрению в убийстве 482
  9. ​Пугачева показала свои морщинки 457
  10. ​Каждому пятому работнику в УрФО пригрозили увольнением за отказ от вакцинации 450
  1. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 4890
  2. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 4458
  3. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 4365
  4. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 3960
  5. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» 3949
  6. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 3895
  7. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 3713
  8. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3546
  9. Около сурутского детсада обнаружили труп 3121
  10. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 3094
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14825
  2. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12317
  3. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11404
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11404
  5. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11029
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 10992
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 10848
  8. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 10116
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9714
  10. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 9177

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика