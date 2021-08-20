…о которых нужно знать бизнесу

Многие предприниматели уже перебираются в новые жилые комплексы



Если раньше, съездить в центр города за нужной вещью казалось нормальным. То теперь никто не готов тратить на это несколько часов своего времени. Люди хотят покупать товары и пользоваться услугами, не выходя за территорию жилого комплекса. Все они ваши потенциальные клиенты. Таким образом, вести деятельность внутри микрорайона – правильное решение для бизнеса в нынешних условиях.

Чем сильнее развивается микрорайон, тем выше потребности его жителей

Этот пункт – логичное продолжение предыдущего. Города растут, новые микрорайоны бурно развиваются, и потенциальные покупатели требуют, чтобы рядом с ними формировалась удобная и комфортная среда для жизни. Согласно статистике, 90% жителей нашего комплекса довольны тем, что рядом есть всё необходимое. В то же время отмечают, что некоторых услуг все-таки не хватает. Например, нотариуса, кофейни, химчистки.

При формировании новых жилых комплексов застройщики стараются сделать внутренние точки притяжения для жителей и их гостей

Что является дополнительным магнитом, который генерирует пешеходный трафик. Пути до внутренних достопримечательностей комплекса зачастую проходит вдоль коммерческих помещений.

Парковки по-прежнему востребованы

Предприниматели сейчас согласятся, что найти достойное помещение с достаточным количеством парковочных мест – большая удача. Мы предусмотрели это заранее. Поэтому 30 микрорайоне есть достаточно гостевых парковок. Такой подход к формированию пространства удобен и жителям, и клиентам бизнеса.

В квартале «Булгаков» представлены коммерческие помещения площадью от 51м² до 109м². В каждом из них свой санузел, безбарьерный вход,новые коммуникации. Аудитория квартала высоко оценит литературное кафе, ателье по пошиву костюмов, букинистическую лавку или цветочный бутик.

В нашем микрорайоне комфортно не только жить, но и работать. Приезжайте смотреть свое идеальное коммерческое помещение. Специалист поможет с выбором.

Звоните: +7 (3462) 77-95-89

Или сразу приходите: Сургут, ул. Ивана Захарова, 9/2