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Сдадут в срок или раньше

Какие новостройки Сургута строят с опережением графика

Сдадут в срок или раньше
Фото: ССТ

В Сургуте много новостроек и главный вопрос который волнует покупателей — это сроки ввода и динамика строительства объекта.

Сегодня предлагаем заглянуть на строительную площадку одной из новостроек в 30 микрорайоне — вторую очередь дома «Азбука» на улице Ивана Захарова. Строительство этого дома идет с опережением сроков. Сейчас готовность дома составляет уже 70%, при том что ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2022 года.

Завершаются работы по благоустройству территории. Уже сейчас можно увидеть как рядом с домом устанавливают качели, спортивный комплекс и кладут брусчатку. В начале сентября благоустройство будет готово.

Большинство работ идет с опережением на полтора- два месяца. Например, к монтажу дверей планировали приступить в ноябре, однако работы будут завершены к концу октября.

Будущие жильцы дома, и те, кто планирует покупку, могут следить за динамикой строительства на сайте ssthm.ru, а также в сообществе во ВКонтакте и в инстаграме.

Дом «Азбука»— это шестнадцатиэтажный одноподъездный дом с закрытой территорией двора и системой видеонаблюдения. Проектом предусмотрены студии с одной и двумя комнатами. Их отличает ряд особенностей:

— Просторные кухни-гостиные

— Наличие гостевого санузла в студиях с двумя комнатами

— Увеличенное остекление (размер окон 1080 х 1080

— Лоджии с панорамным остеклением

— Комнаты правильной формы

Больше информации по объекту можно получить на сайте azbuka-surgut.ru или по телефону: +7 (3462) 769-587


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Сегодня в 12:59, просмотров: 228, комментариев: 0
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