Причин для аварийных ситуаций в электросетях стало больше: прибавилась еще одна — незаконный майнинг, который к тому же влияет на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, а также увеличивает затраты на электроэнергию для определенных категорий потребителей. При этом незаконные майнеры прибегают к все более изощренным способам сокрытия деятельности — об этом накануне написало ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Неучтенное потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, — говорят в «Россетях». — Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Кроме того, такие действия могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих, а отсутствие платы за потребленный энергоресурс негативно сказывается на финансировании модернизации электросетевого комплекса. Работа энергетиков в данном направлении уже показала свою эффективность и активно продолжается совместно с правоохранительными органами, даже несмотря на большую изобретательность нарушителей».

Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) к этому добавили, что воровство электроэнергии может привести к убыткам сетевых компаний. Более того, в случае установления фермы в жилом доме другие категории потребителей электроэнергии могут понести дополнительные расходы в силу механизма перекрестного субсидирования. В то же время оценить ущерб от незаконных майнеров в России в настоящее время сложно, так как их потребление учитывается в совокупном объеме энергопотребления. Однако судить о коммерческом использовании электроэнергии гражданами, в том числе и на майнинг, можно, исходя из потребления свыше 600 кВт ч в месяц, что намного выше среднего уровня.

Как майнеры воруют электричество за рубежом

Случаи энерговоровства на фоне роста курсов криптовалют известны во всем мире: «черные» майнеры работают как в развитых, так и развивающихся странах. Причем любые действия злоумышленников приводят к большому экономическому ущербу для энергетиков.

Так, майнеры в графстве Уэст-Мидлендс на западе Англии украли у электросетевой Western Power Distribution электроэнергии на тысячи фунтов стерлингов. Полицейские в этом году по ориентировке пресекли работу криптофермы, состоящей из почти сотни компьютеров.

Еще один примечательный случай незаконного майнинга недавно произошел в Польше. Там незаконная добыча криптовалюты велась в самом полицейском участке в Варшаве. Добычу криптовалюты на рабочем месте вел один из сотрудников IT-отдела. Cпециалист, работавший в участке, подключался к его электросети для «черного» майнинга, за что и был уволен после раскрытия незаконной схемы.

В соседней Украине на заброшенном складе в городе Винница полиция пресекла работу незаконной криптофермы из 5 тыс. компьютеров, которая потребляла энергии на $370 тыс. ежемесячно.

В Абхазии же добыча криптовалюты и вовсе запрещена решением правительства до 31 марта 2022 года на фоне энергодефицита в республике, который возник, в том числе, из-за незаконных подключений майнинговых ферм. По данным абхазских властей, за 2020 год из-за подключений майнинговых ферм потребление электроэнергии в целом по Абхазии возросло на 21% по сравнению с 2019 годом, что привело к чрезвычайной ситуации в энергетике.

А как обстоят дела в Азии?

Не обошла стороной данная проблема и азиатские страны. В начале августа малайзийская энергетическая компания Sarawak Energy выявила крупный центр по незаконной добыче криптовалют после пожара в одном из помещений в промышленной зоне и подала заявление о краже электроэнергии в полицию. Всего с начала 2021 года компания зарегистрировала четыре случая возгорания в коммерческих и промышленных помещениях из-за незаконного майнинга криптовалюты, один из которых привел к потерям компании в $2 млн.

Еще пример: в июне в Иране на заброшенной фабрике в Тегеране обнаружили крупнейшую в стране ферму по добыче криптовалют. Данная криптоферма насчитывала 7 тыс. устройств для майнинга, что оказало большое влияние на нехватку электричества в столице Ирана - незаконная ферма потребляла около 4% электроэнергии всей страны.

Бывший президент Ирана Хасан Роухани отмечал, что потребление электроэнергии в Иране разрешенными блоками по майнингу криптовалюты составляет 300 мегаватт, а незаконное потребление электроэнергии - порядка 2 тыс. мегаватт. Рост потребления электроэнергии со стороны нелегальных майнеров криптовалюты усугубил ситуацию с перебоями в электроснабжении Ирана летом.

На этом фоне власти Ирана в конце мая даже запретили на 4 месяца майнинг криптовалюты. Планируется, что более 3,5 тыс. нелицензированных ферм криптовалюты в стране прекратят работу до конца лета.

«Черный» майнинг в России

Группа «Россети» (работает в 80 регионах РФ, управляет сетевыми компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и др.) с начала 2021 года зафиксировала 24 случая хищения электроэнергии, а ущерб от работы нелегальных ферм оценивается в 123 млн рублей. При этом за период с января 2020 года по июль 2021 года было выявлено 34 факта воровства с ущербом на 355 млн рублей, а с 2017 года, когда сфера майнинга криптовалюты начала активно развиваться, потери составили около 800 млн рублей.

В компании пояснили, что лидером среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм является Северный Кавказ, в частности республика Ингушетия, где был отмечен самый крупный факт хищения электроэнергии к настоящему моменту — на 130 млн рублей в селе Плиево. При этом случаи незаконного энергопотребления также были зафиксированы в Северной Осетии — Алании, а также Московской, Волгоградской, Ростовской, Мурманской и других областях. По каждому случаю энергокомпанией составлены акты о бездоговорном и безучетном энергопотреблении, которые направлены в правоохранительные органы вместе с соответствующими заявлениями. По большинству фактов были возбуждены уголовные дела.

В апреле текущего года в Калмыкии были задержаны двое жителей Элисты, майнинговая ферма которых незаконно потребила 13,9 млн кВт ч электроэнергии, нанеся ущерб 109,7 млн рублей.

В свою очередь, в «Иркутскэнергосбыте» (входит в «Иркутсэнерго») одним из наиболее ярких примеров хищения электроэнергии назвали случай, когда за июнь 2019 года расход электроэнергии частным лицом составил 669 тыс. кВт ч - в 110 раз больше того, что частный дом может потребить за месяц. За июнь - август задолженность за электричество, которая был взыскана позднее через суд, составила около 1,5 млн рублей.

При этом в компании оценили совокупный ущерб энергосистеме России от нелегальных майнеров в миллиарды рублей.

Ранее сообщалось, что оборудование для «добычи» криптовалюты было обнаружено на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей «Метроэлектротрансу» в Казани. За два месяца ферма потребила электроэнергии на 352 тыс. рублей, а на подозреваемых в ее установке было возбуждено уголовное дело.

На востоке страны, в Камчатском крае, в начале августа текущего года специалисты Министерства цифрового развития региона пресекли попытки установки специального программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютерах правительства Камчатского края. По мнению экспертов, такое ПО могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства региона и привести к обесточиванию всех его систем.