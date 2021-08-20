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​Чекай свои перспективы с Visa!

Выбирай карту Visa СНГБ для оплаты смартфоном и получи гарантированные призы

​Чекай свои перспективы с Visa!
Фото: СНГБ

Visa поможет реализовать амбиции. Выбирай карту Visa СНГБ* для оплаты смартфоном и получи гарантированные призы и шанс выиграть 500 000 ₽ на обучение в любом ВУЗе на твой выбор в России или за рубежом и другие призы от Visa.

ПРИЗЫ:

Главный приз — 500 000 ₽ на обучение в любом учебном заведении России или за рубежом.

9 сертификатов на обучение в Universal University, Яндекс.Практикум и Skyeng.

Гарантированные призы

- подписка на 1 месяц в Storytel (для первых 100 участников);

- мастер-класс c реальными лайфхаками от топ-менджеров Visa из разных стран и одного из лучших хантеров рунета о том, как реализовать мечты о крутой карьере и невероятных путешествиях;

- скидка 3000 ₽ на обучение в Skyeng;

- скидка 5% на обучение в Яндекс.Практикум.

Как участвовать:

Привяжи карту Visa СНГБ к смартфону.

Установи приложение Telegram и зарегистрируйся в чат-боте @VisaYoungBot.

Регулярно оплачивай покупки на сумму от 100 рублей картой Visa СНГБ в смартфоне.

Присылай скриншоты покупок в чат-бот телеграма @VisayoungBot: 1 скриншот оплаты = 1 балл.

Набери 10 баллов и участвуй в розыгрыше.

* Бизнес-карты в акции не участвуют.

Общий срок проведения акции: с 16.08.2021 по 31.10.2021. Сроки совершения транзакций и регистрации фото транзакций: с 16.08.2021 по 26.09.2021. Организатор акции —ООО «АркКоннект» (ОГРН 1037710004562). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://visa.com.ru/pay-with-visa/visa-young.html. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).


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Сегодня в 11:25, просмотров: 107, комментариев: 0
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