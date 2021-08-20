Visa поможет реализовать амбиции. Выбирай карту Visa СНГБ* для оплаты смартфоном и получи гарантированные призы и шанс выиграть 500 000 ₽ на обучение в любом ВУЗе на твой выбор в России или за рубежом и другие призы от Visa.
ПРИЗЫ:
Главный приз — 500 000 ₽ на обучение в любом учебном заведении России или за рубежом.
9 сертификатов на обучение в Universal University, Яндекс.Практикум и Skyeng.
Гарантированные призы
- подписка на 1 месяц в Storytel (для первых 100 участников);
- мастер-класс c реальными лайфхаками от топ-менджеров Visa из разных стран и одного из лучших хантеров рунета о том, как реализовать мечты о крутой карьере и невероятных путешествиях;
- скидка 3000 ₽ на обучение в Skyeng;
- скидка 5% на обучение в Яндекс.Практикум.
Как участвовать:
Привяжи карту Visa СНГБ к смартфону.
Установи приложение Telegram и зарегистрируйся в чат-боте @VisaYoungBot.
Регулярно оплачивай покупки на сумму от 100 рублей картой Visa СНГБ в смартфоне.
Присылай скриншоты покупок в чат-бот телеграма @VisayoungBot: 1 скриншот оплаты = 1 балл.
Набери 10 баллов и участвуй в розыгрыше.
* Бизнес-карты в акции не участвуют.
Общий срок проведения акции: с 16.08.2021 по 31.10.2021. Сроки совершения транзакций и регистрации фото транзакций: с 16.08.2021 по 26.09.2021. Организатор акции —ООО «АркКоннект» (ОГРН 1037710004562). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://visa.com.ru/pay-with-visa/visa-young.html. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).