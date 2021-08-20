Мошенники придумали новую схему для получения денег граждан: на электронную почту потенциальной жертве приходит письмо якобы от Банка России о крупном денежном счете в иностранном банке и необходимости оплатить комиссию за получение этих денег.

Банк России предупреждает: «Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию/налог/страховку и т.д. для её получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, т.к. это распространенный вид мошенничества».

Меры предосторожности:

Будьте бдительны, всегда проверяйте информацию на достоверность и не поддавайтесь на провокации.

Не выполняйте никаких действий по Вашим счетам/картам по рекомендациям третьих лиц.

Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы!