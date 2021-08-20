21 августа в Нефтеюганске состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт», и этот день ознаменуется настоящим праздником выгодного шопинга! Любой второй товар из ассортимента обойдется вам всего в 1 рубль. Адрес: г. Нефтеюганск, 15 мкр-н, 6, ТРЦ «Оранжерея», 1 этаж.

Бытовая техника и посуда, хозтовары и текстиль, игрушки и инструменты – все это и многое другое можно будет взять всего за 1 рубль. Отличный шанс купить подарки всем близким, ну и себя, конечно, не забыть: новые вещи и настроение сделают по-настоящему летним!

Также в этот день можно будет получить подарки от народного магазина – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей или детский электромобиль. А кому они достанутся – станет ясно в онлайн-трансляции в группе Вконтакте galamart_surgut; она пройдет 21 августа в 19.00.

Будут и ШОК-цены:

19 августа: 3 кг стирального порошка – 99 рублей, чугунный казан – 799 рублей.

20 августа: радиоуправляемый вертолет – 299 рублей, а дрель-шуруповерт – 699 рублей.

Не забудьте и про специальные цены (действуют с 15 по 20 августа). Погружной блендер – 399 рублей, тостер – 449 рублей, электрический чайник – 299 рублей. И многое другое – тоже с приятными скидками.

«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома и дачи: за один поход сюда можно купить все необходимое по весьма приятным ценам; также в народном магазине регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Нефтеюганск, 15 мкр-н, 6, ТРЦ «Оранжерея», 1 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru