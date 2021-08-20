В СНГБ вы можете подобрать наиболее подходящее предложение по ипотеке по низким ставкам для зарплатных Клиентов:

Ипотека с государственной поддержкой по ставке от 5,89% и от 4,9% для семей с детьми для покупки жилья на первичном рынке.

- Ипотека от 7,44% для приобретения квартиры на вторичном рынке.

- Ипотека «Частный дом» от 7,95% для покупки или строительства своего дома.

Если у Вас есть ипотека и кредиты в других банках, мы поможем объединить их в один со ставкой от 7,69%. Кроме того, вы можете включить в него дополнительные средства на личные цели.

Вы не зарплатный клиент СНГБ? Есть решение!

Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного клиента» СНГБ!

Для этого пополняйте карту СНГБ с карты любого банка в СНГБ Онлайн (Меню карты → «Пополнить карту с карты другого банка») или мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.

При регулярных поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.

Остались вопросы? Задайте их специалистам нашего контакт-центра по телефону 88002008804.

Подробнее об условиях на сайте www.sngb.ru и в офисах АО БАНК «СНГБ».