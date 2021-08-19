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​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения самого восточного в УрФО международного аэропорта

Надежность электроснабжения аэропорта Нижневартовска — в руках АО «Россети Тюмень»

​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения самого восточного в УрФО международного аэропорта
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» повысили надёжность электроснабжения международного аэропорта в Нижневартовске. Специалисты компании накануне завершили ремонт подстанции 110 кВ «Нижневартовская», питающей воздушную гавань. Работа важная: аэрохаб связывает Югру с 50 городами России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — в год через аэропорт проходит более 700 тысяч человек!

Как рассказали в АО «Россети Тюмень», на объекте заменили устаревшие микропроцессорные и электромеханические устройства релейной защиты и автоматики на современные аналоги — они обладают более широкими возможностями как в логической части, так и в части регистрации ненормальных режимов работы сети. Мероприятия снизят вероятность отказов и позволят оперативно отключать энергооборудование при нарушении электроснабжения.

Кстати, впервые здесь был использован ретрофит ячеек: это процедура, которая подразумевает изготовление на заводе полного комплекта необходимого оборудования по индивидуальному проекту. Данное решение позволило выполнить замену необходимого оборудования в сжатые сроки и в целом снизить время ремонта.

«Нижневартовский аэропорт – стратегический объект для Востока Югры. Одним из важных факторов для его стабильного функционирования является бесперебойное электроснабжение. «Россети Тюмень» надежный партнер. Из года в год компания не только поддерживает электрооборудование в надлежащем состоянии, но активно внедряет в процесс передовые технологии», подчеркнул главный инженер «Нижневартовскавиа» Сергей Мосиенко.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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Сегодня в 16:15, просмотров: 237, комментариев: 0
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