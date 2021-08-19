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​«Россети Тюмень» проверят электроснабжение избирательных участков трех регионов России

«Россети Тюмень» приступили к комплексному аудиту объектов, обеспечивающих электроснабжение избирательных комиссий в Тюменском регионе

​«Россети Тюмень» проверят электроснабжение избирательных участков трех регионов России
Фото: Россети Тюмень

Энергоснабжение избирательных участков на территории Югры, Ямала и Тюменской области — под контролем ПАО «Россети Тюмень»: компания приступила к комплексному аудиту объектов, обеспечивающих электроснабжение участковых избирательных комиссий (УИК). Всего в зоне ответственности энергокомпании более 2 тысяч мест для голосования, где с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы, законодательных органов государственной власти субъектов Федерации и ряд муниципальных выборов. Энергетики проанализируют надежность электроснабжения каждого участка, составят резервные схемы питания, сформируют план использования мобильных резервных источников (РИСЭ).

Сейчас специалисты «Россети Тюмень» вместе с региональными властями актуализируют перечень электросетевых объектов, отвечающих за электроснабжение участковых избирательных комиссий. К началу сентября эксперты проверят надежность схем энергоснабжения помещений для голосования и определят потребность в РИСЭ. За каждым избирательным участком будут закреплены ответственные дежурные районов электрических сетей «Россети Тюмень». С 17 по 19 сентября эти специалисты будут на связи с участковыми избирательными комиссиями в режиме 24/7.

Для оперативного контроля электроснабжения УИК в период голосования «Россети Тюмень» задействуют собственную специальную разработку –информационную систему мониторинга электроснабжения подконтрольных объектов. Она зарекомендовала себя вовремя голосования по поправкам в Конституцию РФ 2020 года. Это инструмент позволяет сократить время передачи информации об инциденте до считанных секунд.

В период голосования «Россети Тюмень» мобилизуют 187 бригад в составе 851 специалиста и 440 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 74 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 11 МВт.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 15:05, просмотров: 51, комментариев: 0
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