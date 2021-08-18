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​Карта «Прибыль» Уралсиба вновь вошла в Топ-3 лучших доходных карт

Одна из лучших доходных карт в России — «Прибыль» от Банка Уралсиб

​Карта «Прибыль» Уралсиба вновь вошла в Топ-3 лучших доходных карт
Фото: Банк Уралсиб

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт в августе 2021 года, по версии портала Банки.ру. Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк, как по вкладу, начисляет проценты на остаток по счету. Для Топ-3 эксперты подбирали карты не просто с максимальной ставкой, но и с наиболее выгодными условиями обслуживания.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте – при покупках по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц он составит 6,25% годовых, а также один из самых высоких лимитов на рынке по сумме, на которую начисляются проценты – до 2 млн рублей включительно.

Карта выдается бесплатно, а если тратить по ней больше 1 тыс. рублей в месяц, то и за обслуживание платить также не придется. За покупки Уралсиб выплачивает еще кешбэк до 3%.

Еще одна актуальная опция – если указать карту Уралсиба для получения государственного пособия на школьников в 10 тыс. рублей, банк за каждого ребенка начислит по 1 500 бонусных рублей. Бонусными рублями можно компенсировать покупки по картам, подлюченным к программе Уралсиб Бонус на сумму от 1500р, то есть на счет клиенту вернутся уже настоящие рубли.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль»:

Обслуживание карты «Прибыль» (Карта) — 0 руб./мес. при покупках на сумму более 1 тыс. руб./мес. (некоторые покупки не учитываются, список на uralsib.ru) или ежемесячном балансе денежных средств (далее — ДС) на Карте (далее — БС) свыше 5 тыс. руб., в иных случаях обслуживание — 49 руб./мес. Условие о кешбэке: для держателей Карты –участников «УРАЛСИБ Бонус» (далее Программа) при использовании Бонусных рублей (далее БР) по услуге Реверсивный кешбэк – выплата на Карту ДС в размере покупки, совершенной в рублях по Карте с Программой на сумму от 1 500 до 50 000 рублей в предыдущем месяце, в обмен на БР. Начисление БР: за покупки по Карте с Программой из расчета 1 БР=1 рубль в размере до 3% от суммы покупок по Карте в месяц (некоторые покупки не учитываются, список на www.bonus.uralsib.ru): 1% - в течение первого месяца после регистрации в Программе, со второго - при сумме трат по всем Картам клиента с Программой от 10 000 рублей (некоторые покупки не учитываются, список на www.bonus.uralsib.ru); 1% - при наличии задолженности по кредитной/дебетовой карте Банка с кредитной линией (далее совместно – Задолженность по карте) от 5 000 рублей включительно хотя бы 1 день в течение месяца или при остатке суммы кредита от 100 000 рублей включительно на начало месяца; 1 % - при наличии пакета услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет» в течение 6 месяцев и более или при наличии Задолженности карте от 15 000 рублей включительно хотя бы 1 день в течение месяца. Максимальный объем покупок в месяц, на который начисляются БР, - 400 000 рублей для клиентов с пакетами услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет», 200 000 рублей - для других клиентов. БР аннулируются: если в течение 6 последовательных месяцев нет операций по зачислению либо использованию БР; если есть просроченная задолженность от 30 дней (включительно) по любому кредиту в Банке. Срок действия БР - 12 месяцев. Ежемесячно на ежедневный фактический остаток ДС на Карте на сумму БС до 2 млн руб. вкл. начисляются 6,25% годовых при ежемесячных покупках по Карте свыше 10 тыс. руб. (некоторые операции не учитываются, список на uralsib.ru), до 10 тыс. руб. (включительно) - 0,1% годовых; при превышении БС ДС на Карте проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия Карты — 4 г. Комиссии: смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее — БТ) других банков — 50 руб.; запрос об остатке ДС через БТ др. банков — 30 руб. Сервис информирования - 59 руб.\мес., первые 2 месяца не взимается. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней — 199 руб., от 730 дней (включительно) — 250 руб.; выдача наличных (далее — ВН) в пунктах ВН (далее — ПВН) — 0,7% от суммы операции (далее — СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. — 99 руб.; ВН в ПВН и БТ других банков за пределами РФ — 1% от СО, но не менее 110 руб., может взиматься комиссия другими банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 1% от СО, от 1 до 3 млн руб. — 5%, от 3 млн руб. — 10%; зачисление на счет ДС через БТ и платежный терминал (далее — БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5% от СО; безналичный перевод ДС (далее — БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с Карты на карты Банка и банков по перечню — 1% от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карты др. банков — 1% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в интернет-каналах Банка с Карты на карты др. банков — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; пользование ДС, состав. тех. задолженность (далее — ТЗ), в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ. Условия действительны на 09.08.2021 г.

Подробная информация по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru. Реклама. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 128, комментариев: 0
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