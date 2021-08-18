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​Плановые ремонты завершены на инфраструктурных объектах АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов

​Плановые ремонты завершены на инфраструктурных объектах АО «Транснефть – Сибирь»
Фото: Транснефть – Сибирь

АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Мероприятия выполнялись в период плановой остановки работы нефтепроводов Холмогоры – Клин, Уренгой – Холмогоры, Усть-Балык – Нижневартовск, Хохряковский ЦСП – Тюменский ЦСП, Красноленинская – Шаим – Конда, Шаим – Тюмень, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, а также магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш. Цель – поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти.

В рамках технического перевооружения выполнена замена и ремонт 17 единиц запорной арматуры на МН и НПС, подключены после замены подпорный насосный агрегат на НПС «Красноленинская» и два магистральных насосных агрегата на ЛПДС «Исетское». Насосное оборудование – российского производства, отличается энергоэффективностью, обладает повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

На НПС «Шаим» для последующей замены на новый проведено отключение насоса резервуарного парка, предназначенного для обеспечения технологических процессов по внутрипарковой перекачке нефти. Резервуар объемом 5 тыс. куб. м для хранения дизельного топлива выведен из эксплуатации на нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень», цель – проведение периодической зачистки емкости от отложений.

Реализованные мероприятия позволили повысить безопасность функционирования инфраструктурных объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций АО «Транснефть – Сибирь». Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 133, комментариев: 0
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