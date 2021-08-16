​Сотрудники «Россети Тюмень» проявили себя на всероссийских соревнований профмастерства

Сотрудники «Россети Тюмень» вошли в число призеров всероссийских соревнований профмастерства по методике Worldskills. Состязания состоялись в Екатеринбурге. Бронзу по итогам пятидневной борьбы взяли Антон Черкасов из Югры, Роман Штерцер и Евгений Клементьев из Тюменской области.

Одним из лучших в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» признан югорский энергетик Антон Черкасов. На старте сотрудник «Россети Тюмень» сразу выбился в лидеры. Однако, в конкурентной борьбе урайский специалист в итоге стал третьим, уступив первые две ступени пьедестала коллегам из «Россети Урал» и «Россети Волга».

«Я с легкостью прошел первые два этапа. Этот успех воодушевил и задал темп для прохождения остальных модулей. Конкуренция обострилась во второй половине соревнований. Самым сложным для меня оказался модуль «Регулировка электромеханических реле». Но в своих знаниях не сомневался, потому что занимаюсь этим каждый день на работе», – прокомментировал электромонтер по техобслуживанию и ремонту устройств РЗА урайского филиала «Россети Тюмень» Антон Черкасов.

В дисциплине «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» команда «Россети Тюмень» в составе Романа Штерцера и Евгения Клементьева до последнего вела борьбу за победу. В конечном счете тюменские энергетики разделили третье место с коллегами из «Россети Центр».

«Лучше всего у нас получилось выполнить модули заданий последнего соревновательного дня. Перед нами стояла задача по восстановлению удаленного сбора данных с приборов коммерческого учета. Мы с коллегой мгновенно нашли и устранили неисправность в схеме. Считаю, что бронзовые медали – это отличный результат», – подчеркнул мастер участка реализации услуг Омутинского РЭС филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Евгений Клементьев.