Вебинар «Как избежать блокировки банковского счета?» – в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как избежать блокировки банковского счета?» – в Университете бизнеса, который пройдет 19 августа в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Спикер – Илья Горшков, юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры».

Участники вебинара узнают, в каких ситуациях расчетный счет могут заблокировать, как можно оспорить это решение, как минимизировать риски блокировки счетов и как не попасть в «черный список» банков.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию вебинара будет направлена на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B2» Moody’sInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.