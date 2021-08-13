По результатам 2020 года СНГБ стал одним из победителей ежегодной премии Visa Global Service Quality Awards в Глобальной номинации High Authorization Approval Rate - Consumer Debit Issuer, которая отмечает эмитентов розничных дебетовых карточных продуктов, демонстрирующих соответствие высоким стандартам клиентского сервиса, а именно высокого уровня одобрения транзакций при этом сохраняя высокий уровень контроля рисков.

Награда Visa Global Service Quality Awards - это ежегодная глобальная премия Visa, оценивающая уровень качества сервиса, оказываемого участниками Платежной Системы, награда вручается наиболее успешным эквайерам, эмитентам и процессорам Visa, которые могут считаться примером взаимоотношений Visa и Клиента за счет передового опыта в области инноваций, операционной эффективности и удовлетворенности держателей карт.