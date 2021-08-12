Платежная система «Мир» и портал Госуслуги снова отменяют комиссию! При оплате автоштрафов картой «Мир» СНГБ на портале или в мобильном приложении Госуслуги комиссия - 0%.

Оплачивайте картой «Мир» без переплат:

любые штрафы за нарушение правил дорожного движения;

штрафы за парковку.

Акция действует по 23 июня 2022*.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте ПДД, а для экстренных случаев держите карту «Мир» под рукой.

Напомним, что в мобильном приложении СНГБ Онлайн можно открыть моментальную карту СНГБ для получения социальных выплат «Мир Привилегия Плюс» с тарифным планом «Социальный», предусматривающим бесплатное обслуживание карты на весь период действия.

Открытие цифровой карты осуществляется мгновенно и не требует посещения офиса банка.

1. Закажите карту для выплат из бюджета в мобильном приложении СНГБ Онлайн: раздел «Продукты» → «Заказать новую карту» → «Моментальная», выберите тип карты «Мир Привилегия Плюс («Социальный»)».

2. Добавьте Вашу карту в Mir Pay и оплачивайте покупки смартфоном.

3. К карте уже подключены PUSH-уведомления и программа лояльности – совершайте привычные покупки и копите бонусы или мили.

Если Вы еще не являетесь Клиентом Сургутнефтегазбанка, для получения Вашей бесплатной карты «Мир Привилегия Плюс («Социальный»)» оформите заявку на сайте (Заказать карту) или в Офисе банка.

* Акция действует с 24 июня 2019 г. по 23 июня 2022 г. Сведения об Организаторах Акции, о правилах ее проведения размещены на сайте и privetmir.ru.