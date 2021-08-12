Компания «Россети Тюмень» заканчивает монтаж наружного освещения в Когалыме

Компания «Россети Тюмень» завершает монтаж наружного освещения в одном из крупнейших городов Югры — идет установка комплекса светового оборудования в трех районах Когалыма. На улицах Ленинградской, Бакинской и Привокзальной монтируют парковые светильники и опоры, в результате чего энергокомпания повысит безопасность дорожного движения в городе с населением более 68 тысяч человек.

Проект «Россети Тюмень» направлен на освещение дороги в частях города, где сосредоточены социально значимые объекты, а также точки притяжения населения. Так, например, на улице Бакинской энергетики установили дополнительную систему освещения для нерегулируемого пешеходного перехода вблизи учебных заведений, где обучается порядка тысячи студентов. Теперь их путь к знаниям будет комфортным и безопасным.

При монтаже новых опор освещения компания использовала энергосберегающие светильники и антивандальные плафоны. Новая система наружного освещения энергоэффективна и имеет повышенные защитные характеристики. Всего «Россети Тюмень» установили 4 парковых опоры с плафонами из светостабилизированного поликарбоната и 6 десятиметровых опор для светильников уличного освещения с температурой эксплуатации до –50 градусов по Цельсию. Адаптированность оборудования к экстремальным условиям эксплуатации особенно актуальна для Когалыма, где зимой столбик термометра опускается до отметки –52.

Для установки сетей наружного освещения когалымские энергетики смонтировали порядка 600 метров самонесущего изолированного провода, причем половина сетей проложена под землей. Работники «Россети Тюмень» вывели кабельную линию под проезжей частью без демонтажа асфальта с помощью горизонтального наклонного бурения. Такой метод позволил предотвратить остановки дорожного движения на оживленном перекрестке города и не вскрывать дорожное полотно. Полностью завершить работы энергетики планируют 16 августа.

Это не первый опыт участия «Россети Тюмень» в совершенствовании безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре. Так, в начале августа энерегтики завершили проект по модернизации светофоров в городском поселении Пойковский Нефтеюганского района, а в ноябре 2020 года приняли на обслуживание систему освещения национального поселка Казым в Белоярском районе. В планах энергокомпании – масштабирование успешного опыта в Тюменском макрорегионе. Сейчас «Россети Тюмень» рассматривают возможность реализации двух пилотных проектов по освещению населенных пунктов Тюменского района.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, два переключательных пункта, два секционирующих пункта 110 кВ установленной мощностью 2417 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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