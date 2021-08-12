Сургутнефтегазбанк предлагает эксклюзивную программу ипотечного кредитования на покупку квартиры в ЖК "Зеленый"

Готовые квартиры в ЖК "Зеленый"

Сургутнефтегазбанк предлагает эксклюзивную программу ипотечного кредитования на покупку квартиры в жилом комплексе "Зеленый"!

Основные условия по ипотеке:

Процентная ставка - от 5,99% * в первый год

Первоначальный взнос - от 0%

Сумма кредита - до 8 000 000 руб.

Срок - до 30 лет

ЖК «Зеленый» - малоэтажный уютный микрорайон в черте г. Сургута – уникальный формат на рынке недвижимости. Жилой комплекс обладает всеми преимуществами загородной жизни, находясь вблизи городской инфраструктуры. Комплекс окружен лесным массивом, состоит из 7 корпусов, часть из которых уже построена. В шаговой доступности от жилого комплекса располагаются школы, детские сады, почта, школа олимпийского резерва, а также магазины и торговые комплексы.

От комплекса удобно добраться до центра города, доехать до ж/д вокзала или аэропорта. Рядом находятся выезды из города, а также Югорский тракт, по которому можно добраться в самые дальние уголки Сургута.

Купите квартиру в жилом комплексе "Зеленый" сейчас!

Готовые квартиры уже с ремонтом в экологически чистом районе

Удобная транспортная развязка

Безопасные детские и спортивные площадки

Подземный паркинг

Хвойный парк с архитектурной подсветкой у порога дома

Сайт проекта www.sibpromstroy.ru

Для получения ипотеки на выгодных условиях позвоните по номеру телефона СНГБ +7-922-252-66-20, 8 (800) 200-88-04 или забронируйте квартиру от застройщика по телефону офиса продаж ГК «Сибпромстрой» +7 (3462) 765800

Ознакомьтесь с условиями ипотечной программы СНГБ и оформите заявку на сайте.

*Процентная ставка действует в льготный период, срок которого составляет 1 (один) год с даты выдачи кредита.

В случае наличия в течение льготного периода операций по досрочному гашению, пониженная ставка действует до дня погашения суммы основного долга, определенного для погашения в льготный период. По окончанию льготного периода размер базовой ставки составит – 7,59%. Размер базовой процентной ставки увеличивается на:

+ 2% - при неоформлении/ непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/ или «Потеря дохода (работы)»;

+ 0,1% до 2,5% - при первоначальном взносе менее 50% в зависимости от размера первоначального взноса;

+ 0,9% - если Клиент не является зарплатным Клиентом;

+ 0,1% - при отказе от оформления государственной регистрации прав в эл. виде.

Оформление/ продление страхования Заемщиком предмета залога осуществляется в течение всего срока действия кредитного договора.

Предложение действительно по заявкам, принятым в период с 24.06.2021 до 23.06.2022 (включительно).