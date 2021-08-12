Ипотека по сниженной ставке на квартиры в новом ЖК «Кедровый»

Воспользуйтесь уникальным предложением от ЖК «Кедровый» и Сургутнефтегазбанка – ипотека по сниженной ставке на квартиры в новом жилом комплексе в Сургуте.

Приходите:

14 августа с 11-00 до 14-00 в офис СНГБ по адресу г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 18,

или

15 августа с 11-00 до 14-00 в офис отдела продаж застройщика по адресу ул. Солнечная, 4,

выберите квартиру в уже готовом доме и подайте ипотечную заявку по выгодной ставке.

Необязательно уезжать за сотни километров, чтобы попасть в сказку. Порой ее можно найти совсем рядом. Малоэтажный комплекс «Кедровый» радушно приглашает тех, кто хочет получить не только высококачественное жилье, но и все плюсы, которыми обладают владельцы загородных домов. Свежий воздух, зеленые насаждения, места для увлекательных прогулок, а также ни с чем несравнимая атмосфера уюта и загородного спокойствия. Именно здесь Вы можете скрыться от городского шума, суеты и многочисленных высоток.

Жилой комплекс расположен на пересечении улиц И. Киртбая и Югорский тракт:

В окружении леса и рядом с центром

Минимальная плотность застройки

Малоэтажное строительство (6-8 этажей, 120 квартир в доме)

Индивидуальные гаражи на 1 этаже

Собственная газовая котельная

Высота потолков 3 метра

Вы можете приобрести квартиру в ипотеку от Сургутнефтегазбанка по ставке от 7,34% годовых, а также по действующей до 01 июля 2022 года государственной программе от 5,89% годовых или в ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,9% годовых.

Для получения ипотеки на выгодных условиях позвоните по номеру телефона СНГБ +7 (922) 252-66-20, 8 (800) 200-88-04 или забронируйте квартиру от застройщика в отделе продаж по ул. Солнечная, 4 (р-н Автовокзала) или по телефону +7 (3462) 768-108.