Наиболее привлекательные предложения по дебетовым картам «МИР» - у СНГБ

Аналитический департамент «Выберу.ру» проанализировал дебетовые карты ТОП-100 банков России по размеру активов и определил 10 наиболее привлекательных предложений. При составлении рейтинга учитывался не только кэшбэк, но и такие факторы как:
∙ Процент на остаток по счету
∙ Стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты
∙ Количество бонусных категорий
∙ Величина кэшбэка у партнеров
∙ Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных
∙ Набор дополнительных сервисов и онлайн-оформление
∙ Надежность и значимость банка на рынке
Комментарий «Выберу.ру»: Мы продолжаем рассчитывать рейтинги популярных продуктов банков и рады отметить значимый вклад вашего Банка в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для российских потребителей.