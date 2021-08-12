Наиболее привлекательные предложения по дебетовым картам «МИР» - у СНГБ

Аналитический департамент «Выберу.ру» проанализировал дебетовые карты ТОП-100 банков России по размеру активов и определил 10 наиболее привлекательных предложений. При составлении рейтинга учитывался не только кэшбэк, но и такие факторы как:

∙ Процент на остаток по счету

∙ Стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты

∙ Количество бонусных категорий

∙ Величина кэшбэка у партнеров

∙ Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных

∙ Набор дополнительных сервисов и онлайн-оформление

∙ Надежность и значимость банка на рынке



Комментарий «Выберу.ру»: Мы продолжаем рассчитывать рейтинги популярных продуктов банков и рады отметить значимый вклад вашего Банка в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для российских потребителей.

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