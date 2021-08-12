Как получить бонусы от СНГБ?

Рекомендуйте СНГБ друзьям и получайте бонусы!

Всего несколько простых шагов:

Предложите своему другу оформить карту Visa* Сургутнефтегазбанка. При заполнении заявки на сайте или в мобильном приложении СНГБ Онлайн друг должен указать Ваш номер телефона в поле «Телефон друга».

После получения другом карты и совершения покупок на общую сумму от 5 000 руб. до 30 сентября Вам автоматически будут начислены 1000 бонусов/ миль.

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Срок проведения конкурса: с 12 августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г.

Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.

* Кроме моментальных карт.