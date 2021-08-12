Как получить бонусы от СНГБ?

Рекомендуйте СНГБ друзьям и получайте бонусы!
Всего несколько простых шагов:
- Предложите своему другу оформить карту Visa* Сургутнефтегазбанка.
- При заполнении заявки на сайте или в мобильном приложении СНГБ Онлайн друг должен указать Ваш номер телефона в поле «Телефон друга».
После получения другом карты и совершения покупок на общую сумму от 5 000 руб. до 30 сентября Вам автоматически будут начислены 1000 бонусов/ миль.
Срок проведения конкурса: с 12 августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г.
Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.
* Кроме моментальных карт.