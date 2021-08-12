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​За первое полугодие 2021 года Tele2 модернизировала 12% базовых станций в ХМАО

Tele2 подводит итоги работы по улучшению покрытия сети в Югре

​За первое полугодие 2021 года Tele2 модернизировала 12% базовых станций в ХМАО
Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы по улучшению покрытия сети в регионе в первом полугодии 2021 года. За этот период объем потребляемого интернет-трафика в округе вырос на 19%.

Tele2 продолжает улучшать покрытие сети в ХМАО, ориентируясь на растущие потребности жителей. В первом полугодии 2021 года мобильный оператор увеличил количество базовых станций в области на 2% и модернизировал 12% существующих объектов связи. В среднем мобильный оператор запускает 15 базовых станций LTE в месяц в Ханты-Мансийском автономном округе.

Tele2 реализует несколько знаковых проектов по развитию сетевой инфраструктуры в регионе. Продолжается обновление всего оборудования 2G в регионе, цель проекта – обеспечить все базовые станции Tele2, где есть 2G, стандартом 4G. Кроме того, в первом полугодии 2021 года сеть появилась в поселках Лиственный и Леуши. Также Tele2 планомерно повышает качество сети на автодорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Связь улучшена на трассе Урай – Междуреченский.

В топ городов региона по объему потребляемого трафика традиционно вошли Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нягань и Нефтеюганск. Количество пользователей 4G-устройств в ХМАО выросло на 8% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас связью стандарта 4G Tele2 обеспечены 96% жителей региона.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 130, комментариев: 0
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