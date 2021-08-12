Событие, которого ждали с нетерпением многие сургутяне

В жилом комплексе «4 сезона», который находится в 39 микрорайоне Сургута, стартовало строительство и продажи финального дома проекта — «Зима».
Чем он отличается от предыдущих домов? Расширенной линейкой функциональных планировок — здесь самый большой выбор квартир от 32,1 м².
Также в линейке представлены:
В квартирах учтен каждый метр пространства и все функции образа жизни современного человека. Это кухни-гостиные для готовки, общения и физических занятий. Удобные спальные комнаты для отдыха и удаленной работы. Много мест для хранения одежды и бытовых принадлежностей. Лоджии, где можно обустроить дополнительное место для отдыха, спорта или работы.
Все остальное осталось неизменным:
— Потрясающие виды из окон
— Большой закрытый двор
— Видеонаблюдение
— Собственный бульвар
— Два детских сада и школа
— Дизайнерские подъезды
— Подземный паркинг
Все это в готовом микрорайоне, идеальном для семьи.
Ещё две важных новости! Приобрести квартиру можно с использованием эскроу-счета. А также воспользоваться программой Trade-in, если для переезда вам нужно продать уже имеющееся жилье. Специалисты застройщика помогут это осуществить: обеспечат продажу и юридическое сопровождение сделки, забронируют выбранную в новостройке квартиру. Полученные после продажи своего жилья средства вы сможете использовать для оплаты новой квартиры.
Запланированный срок ввода дома в эксплуатацию — IV квартал 2023 года. Все подробности о финальном доме «Зима» и программе Trade-in вы можете узнать уже сейчас. По телефону: +7 (3462) 27-08-32.