Событие, которого ждали с нетерпением многие сургутяне

В жилом комплексе «4 сезона» , который находится в 39 микрорайоне Сургута, стартовало строительство и продажи финального дома проекта — «Зима».

Чем он отличается от предыдущих домов? Расширенной линейкой функциональных планировок — здесь самый большой выбор квартир от 32,1 м².

Также в линейке представлены:

студии с одной спальней — от 42 до 50 м². Идеальный вариант как для одного человека, так и для семьи с ребенком

студии с двумя спальнями — от 61 до 73 м². Прекрасно подойдут парам с двумя детьми

студии с тремя спальнями площадью 74,4 м² для большой семьи

В квартирах учтен каждый метр пространства и все функции образа жизни современного человека. Это кухни-гостиные для готовки, общения и физических занятий. Удобные спальные комнаты для отдыха и удаленной работы. Много мест для хранения одежды и бытовых принадлежностей. Лоджии, где можно обустроить дополнительное место для отдыха, спорта или работы.

Все остальное осталось неизменным:

— Потрясающие виды из окон

— Большой закрытый двор

— Видеонаблюдение

— Собственный бульвар

— Два детских сада и школа

— Дизайнерские подъезды

— Подземный паркинг

Все это в готовом микрорайоне , идеальном для семьи.

Ещё две важных новости! Приобрести квартиру можно с использованием эскроу-счета. А также воспользоваться программой Trade-in, если для переезда вам нужно продать уже имеющееся жилье. Специалисты застройщика помогут это осуществить: обеспечат продажу и юридическое сопровождение сделки, забронируют выбранную в новостройке квартиру. Полученные после продажи своего жилья средства вы сможете использовать для оплаты новой квартиры.

Запланированный срок ввода дома в эксплуатацию — IV квартал 2023 года. Все подробности о финальном доме «Зима» и программе Trade-in вы можете узнать уже сейчас. По телефону: +7 (3462) 27-08-32.