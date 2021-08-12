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Старт строительства и продаж финального дома «Зима» в жилом комплексе «4 сезона»

Событие, которого ждали с нетерпением многие сургутяне

Старт строительства и продаж финального дома «Зима» в жилом комплексе «4 сезона»
Фото: ССТ

В жилом комплексе «4 сезона», который находится в 39 микрорайоне Сургута, стартовало строительство и продажи финального дома проекта — «Зима».

Чем он отличается от предыдущих домов? Расширенной линейкой функциональных планировок — здесь самый большой выбор квартир от 32,1 м².

Также в линейке представлены:

  • студии с одной спальней — от 42 до 50 м². Идеальный вариант как для одного человека, так и для семьи с ребенком
  • студии с двумя спальнями — от 61 до 73 м². Прекрасно подойдут парам с двумя детьми
  • студии с тремя спальнями площадью 74,4 м² для большой семьи

    • В квартирах учтен каждый метр пространства и все функции образа жизни современного человека. Это кухни-гостиные для готовки, общения и физических занятий. Удобные спальные комнаты для отдыха и удаленной работы. Много мест для хранения одежды и бытовых принадлежностей. Лоджии, где можно обустроить дополнительное место для отдыха, спорта или работы.

    Все остальное осталось неизменным:

    — Потрясающие виды из окон

    — Большой закрытый двор

    — Видеонаблюдение

    — Собственный бульвар

    — Два детских сада и школа

    — Дизайнерские подъезды

    — Подземный паркинг

    Все это в готовом микрорайоне, идеальном для семьи.

    Ещё две важных новости! Приобрести квартиру можно с использованием эскроу-счета. А также воспользоваться программой Trade-in, если для переезда вам нужно продать уже имеющееся жилье. Специалисты застройщика помогут это осуществить: обеспечат продажу и юридическое сопровождение сделки, забронируют выбранную в новостройке квартиру. Полученные после продажи своего жилья средства вы сможете использовать для оплаты новой квартиры.

    Запланированный срок ввода дома в эксплуатацию — IV квартал 2023 года. Все подробности о финальном доме «Зима» и программе Trade-in вы можете узнать уже сейчас. По телефону: +7 (3462) 27-08-32.


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    Сегодня в 10:08, просмотров: 158, комментариев: 0
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