ДСК-1 — первый в России застройщик, который подарит СберДевайсы для обустройства «умного дома» новоселам в Сургуте и Ханты-Мансийске

Впервые в России Югорское отделение Сбербанка совместно с группой компаний «ДСК-1» подарят продукты экосистемы Сбербанка новоселам в своих проектах в Сургуте, Ханты-Мансийске и в Сургутском районе. С 12 августа 2021 года первые 50 покупателей квартир получат комплект девайсов для обустройства «умного дома»: смарт-лампы, смарт-розетки, цифровую ТВ приставку SberBox и бесплатную годовую подписку СберПрайм.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Мы рады, что бизнес в регионе готов лоббировать цифровое развитие не только собственной компании, но и предоставлять такую возможность своим клиентам. Югорское отделение Сбербанка не первый год сотрудничает с группой компаний ДСК-1 и сегодня наши партнерские отношения выходят на новый уровень. Девайсы Сбера – это важный шаг в направлении к обустройству технологичного и «умного дома», уверен, что в скором времени такая концепция станет основой и уникальным торговым предложением на рынке недвижимости в Югре».

Богдан Токмаджан, директор по продажам группы компаний «ДСК-1»:«Нужды потребителей постоянно меняются. Поэтому компании, желающие сохранять лидирующие позиции, должны удовлетворять пользовательский спрос. Именно поэтому для нас важно не только обеспечить югорчан новыми жилыми площадями и развитой городской инфраструктурой, но и соответствовать ожиданиям наших клиентов, учитывая современные тенденции. Группа компаний “ДСК-1” стала первым в России застройщиком, который шагнул в ногу со временем и со Сбербанком».

Смарт-лампы и смарт-розетки составляют платформу «умного дома» и являются частью высокотехнологичных, цифровых разработок Сбера под брендом SberDevices. Управление приборами интегрировано с виртуальными ассистентами семейства Салют. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс. Смарт-лампы позволяют регулировать яркость света, цвет, насыщенность включать и выключать их по таймеру. Можно привязывать лампы к определенным комнатам или домам, чтобы включить свет в нужном помещении или способны управлять работой электроприборов в доме. Уникальная особенность «умной» розетки от Сбера является наличие функции блокировки от детей, кроме того, она имеет заземление и оснащена защитными шторками.

Телевизионная приставка SberBox также входит в группу разработки SberDevices. Гаджет открывает возможность голосового управления с помощью встроенных виртуальных помощников «Салют» и запускает при подключении к ТВ бонусные программы и функции. Помимо возможности общаться или отдавать команды голосом, доступны функции восприятия через экран при помощи жестов. Обо всех возможностях ТВ-приставки SberBox можно узнать подробнее по ссылке: sberdevices.ru/sberbox/