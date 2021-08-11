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​«Россети Тюмень» обеспечат энергоснабжение крупнейшего распредцентра российского ритейла в Югре

«Россети Тюмень» приняли на техническое обслуживание энергооборудование компании «Элемент-Трейд»

​«Россети Тюмень» обеспечат энергоснабжение крупнейшего распредцентра российского ритейла в Югре
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» приняли на техническое обслуживание энергооборудование крупнейшего распределительного центра розничной торговой сети в ХМАО-Югре. Логистический объект в Нефтеюганске носит стратегическое значение для обеспечения товарами первой необходимости жителей двух регионов России – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Специалисты «Россети Тюмень» предоставят бесперебойную работу энергооборудования в подразделении федеральной торговой сети, которое снабжает продовольствием порядка 2 миллионов человек.

Энергокомпания заключила договор с компанией «Элемент-Трейд» (бренд «Монетка»), распределительный центр которой расположен в непосредственной близости от федеральной трассы, связывающей Югру с Тюменской областью и ЯНАО. Розничное предприятие доверило энергокомпании внутреннюю инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение более 25 тысяч квадратных метров складских площадей вместимостью порядка 12 тысяч тонн товаров. В рамках контракта «Россети Тюмень» в течение года обеспечат выполнение комплекса работ по оперативно-техническому обслуживанию блочно-модульной трансформаторной подстанциимощностью 1600 кВА и линии электропередачи напряжением 6 кВ протяженностью более 5 км. Также энергетикам предстоит поддерживать работоспособность дизель-генераторной установки, являющейся резервным источником питания.

Как отметил главный инженер нефтеюганского распределительного центра торговой сети «Монетка» Константин Фролов, эффективное функционирование логистического объекта напрямую зависит от стабильного энергоснабжения. «В режиме 24/7 нам необходимо поддерживать температурные режимы для соблюдения санитарных норм и правил, обеспечивать работу холодильных установок, систем вентиляции. И сотрудничество с таким надежным партнером, как «Россети Тюмень», позволит нам успешно решать наши ежедневные задачи», – подчеркнул Константин Владимирович.

Известно, что торговый объект обеспечивает Нефтеюганску порядка 1000 рабочих мест. Обеспечение качественного и надежного электроснабжения такой крупной логистической площадки требует определенного подхода сетевой организации, поэтому «Россети Тюмень» задействуют широкий штат специалистов и различную спецтехнику.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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