16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5962   EUR  86,3578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сеть ресторанов «Сушков и Дель Песто» — самая быстрая доставка суши и пиццы в Сургуте

«Сушков и Дель Песто»: как заказать пиццу и суши в Сургуте

Сеть ресторанов «Сушков и Дель Песто» — самая быстрая доставка суши и пиццы в Сургуте
Фото: «Сушков и Дель Песто»

Вкусная ароматная пицца — отличный вариант, как для вечерних посиделок всей семьей, так и для перекуса на работе. Этот шедевр итальянской кухни прочно вошел в меню людей по всему миру, в том числе в России. Тем более, что наслаждаться им можно не только за столиком кафе или пиццерии, но и в стенах своей квартиры или офиса. Достаточно оформить заказ в сети ресторанов “Дель Песто” — надежной и быстрой службы доставки пиццы в Сургуте.

Итальянские традиции у вас дома

Приоритетное направление в работе поваров ресторанов “Сушков и Дель Песто” — строгое следование традиционным рецептурам. Заказывая пиццу, вы можете быть уверены, что на вашем столе окажется классический тандем тонкого коржа из мягкого ароматного теста и обилия начинки, разнообразие которой способно поразить даже самого заядлого гурмана.

Наравне с традиционными наполнителями для пицы — различными видами сыров, пепперони, беконом, курицей и грибами, можно встретить довольно неожиданные гастрономические сочетания: халапеньо, азиатские и мексиканские соусы, омлет, спаржу и пр.

Для тех, кто не готов ограничивать полет гастрономической фантазии, повара “Сушков и Дель Песто” готовят пиццу “Фантастическая четверка”. Здесь на одном корже помещают сразу 4 вида начинки. Отличный вариант для больших компаний — комбо предложения. Заказ включает сразу несколько видов пиццы по доступной цене.

В меню ресторана представлены:

  • пицца - классическая, римская, с сырными и колбасными бортами;
  • горячие блюда;
  • десерты;
  • напитки.

Дополнительно каждый желающий может заказать различные соусы или ароматные масла, с которыми вкус любимых блюд заиграет новыми красками.

Суши для любителей и гурманов

Не меньшим разнообразием славится меню японской кухни ресторана “Сушков и Дель Песто”. Здесь представлены десятки видов роллов на любой вкус. Есть даже вариации для вегетарианцев, с овощной или фруктовой начинкой.

Все блюда готовятся из отборных и свежих ингредиентов непосредственно перед отправкой клиенту, что особенно важно для японской кухни. Заказывая роллы в сети ресторанов “Сушков и Дель Песто”, вы можете быть уверены, что начинки в них будет больше, чем риса. Экономить на вкусовых качествах здесь не принято.

В дополнение к любимым роллам или суши-сетам можно заказать различные салаты и закуски, супы, горячие блюда, десерты. Дополнить заказ можно оригинальными экзотическими соусами, приготовленными в лучших традициях азиатской кухни.

Надежная доставка без хлопот

С доставкой от “Сушкоф и Дель Песто” вы гарантированно получите свои любимые лакомства в течение часа. Благодаря использованию специальных термобоксов, блюда сохраняют свою температуру даже в самые лютые морозы, поэтому можно не бояться, что пиццу придется разогревать еще раз.

Процесс оформления заказа максимально прост. Просто оформите онлайн-заявку на сайте, и менеджеры службы доставки перезвонят вам для уточнения всех деталей. Оплатить заказ можно как на сайте, так и курьеру — наличными или картой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Если новый главный архитектор привнесет в Сургут пермский опыт преобразования пространств – это будет великолепно 1465
  2. В Нижневартовском районе нашли труп неизвестной женщины // ОРИЕНТИРОВКА 1463
  3. ​Гадость под снос: Это что вообще?! 1460
  4. ​Процесс пошел: сургутяне, живущие в аварийных домах, начнут получать квартиры 1458
  5. Сургутян предупредили о сильном ветре в грядущую среду 1345
  6. Сургутская семья продавала поддельные медсправки и ПЦР-тесты // ВИДЕО 1331
  7. Владельца сургутского полигона ТБО оштрафовали на 300 тысяч 1220
  8. В Югре проверят 12 больниц из-за инцидента в Северной Осетии 1135
  9. Сургутянин зарезал своего знакомого за то, что тот махал ножом 985
  10. ​«Бабушки особого назначения» научатся оказывать первую помощь 984
  1. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 6272
  2. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 5920
  3. ​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста 5430
  4. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 5146
  5. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 4581
  6. Три торговых центра в Нижневартовске эвакуировали из-за лжеминирования 4435
  7. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4333
  8. ​Сургут накрыл смог от далеких пожаров 4225
  9. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 3903
  10. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 3567
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 12896
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11707
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11274
  4. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9180
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9132
  6. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 9054
  7. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8861
  8. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8524
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8497
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 8360

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика