«Сушков и Дель Песто»: как заказать пиццу и суши в Сургуте

Вкусная ароматная пицца — отличный вариант, как для вечерних посиделок всей семьей, так и для перекуса на работе. Этот шедевр итальянской кухни прочно вошел в меню людей по всему миру, в том числе в России. Тем более, что наслаждаться им можно не только за столиком кафе или пиццерии, но и в стенах своей квартиры или офиса. Достаточно оформить заказ в сети ресторанов “Дель Песто” — надежной и быстрой службы доставки пиццы в Сургуте.

Итальянские традиции у вас дома

Приоритетное направление в работе поваров ресторанов “Сушков и Дель Песто” — строгое следование традиционным рецептурам. Заказывая пиццу, вы можете быть уверены, что на вашем столе окажется классический тандем тонкого коржа из мягкого ароматного теста и обилия начинки, разнообразие которой способно поразить даже самого заядлого гурмана.

Наравне с традиционными наполнителями для пицы — различными видами сыров, пепперони, беконом, курицей и грибами, можно встретить довольно неожиданные гастрономические сочетания: халапеньо, азиатские и мексиканские соусы, омлет, спаржу и пр.

Для тех, кто не готов ограничивать полет гастрономической фантазии, повара “Сушков и Дель Песто” готовят пиццу “Фантастическая четверка”. Здесь на одном корже помещают сразу 4 вида начинки. Отличный вариант для больших компаний — комбо предложения. Заказ включает сразу несколько видов пиццы по доступной цене.

В меню ресторана представлены:

пицца - классическая, римская, с сырными и колбасными бортами;

горячие блюда;

десерты;

напитки.

Дополнительно каждый желающий может заказать различные соусы или ароматные масла, с которыми вкус любимых блюд заиграет новыми красками.

Суши для любителей и гурманов

Не меньшим разнообразием славится меню японской кухни ресторана “Сушков и Дель Песто”. Здесь представлены десятки видов роллов на любой вкус. Есть даже вариации для вегетарианцев, с овощной или фруктовой начинкой.

Все блюда готовятся из отборных и свежих ингредиентов непосредственно перед отправкой клиенту, что особенно важно для японской кухни. Заказывая роллы в сети ресторанов “Сушков и Дель Песто”, вы можете быть уверены, что начинки в них будет больше, чем риса. Экономить на вкусовых качествах здесь не принято.

В дополнение к любимым роллам или суши-сетам можно заказать различные салаты и закуски, супы, горячие блюда, десерты. Дополнить заказ можно оригинальными экзотическими соусами, приготовленными в лучших традициях азиатской кухни.

Надежная доставка без хлопот

С доставкой от “Сушкоф и Дель Песто” вы гарантированно получите свои любимые лакомства в течение часа. Благодаря использованию специальных термобоксов, блюда сохраняют свою температуру даже в самые лютые морозы, поэтому можно не бояться, что пиццу придется разогревать еще раз.

Процесс оформления заказа максимально прост. Просто оформите онлайн-заявку на сайте, и менеджеры службы доставки перезвонят вам для уточнения всех деталей. Оплатить заказ можно как на сайте, так и курьеру — наличными или картой.