В соревнованиях профмастерства «Молодые профессионалы» по методике Worldskills участвуют специалисты «Россети Тюмень»

В Екатеринбурге с 9 по 13 августа проходят соревнования профмастерства «Молодые профессионалы» по методике Worldskills, в рамках которых ведущие энергетики со всей России определят лучших представителей профессии.

За победу борются и работники «Россети Тюмень»: Антон Черкасов, Роман Штерцер, Иван Романов и Евгений Клементьев.

В течение недели эксперты будут определять лучших специалистов в трех компетенциях: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Интеллектуальная система учета электроэнергии» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». В состязаниях среди специалистов РЗА высокие шансы на итоговый успех имеет Антон Черкасов, электромонтер урайского филиала «Россети Тюмень». Югорскому энергетику предстоит продемонстрировать свои теоретические знания, а также показать класс в технологических действиях: проверке трансформатора тока и микропроцессорных защит, регулировке электромеханического реле, анализе осцилограмм.

«Я впервые участвую в таких масштабных соревнованиях. Перед поездкой я много готовился, читал, отрабатывал практические навыки, поэтому постараюсь быть в числе лучших», – говорит Антон Черкасов.

В рамках соревнований также пройдут семинары и круглые столы по вопросам формирования культуры безопасности в профессиональной деятельности, будут рассмотрены актуальные темы онлайн-обучения, а также будет организована выставка инновационных разработок отечественных компаний-производителей электротехнического оборудования.

Победители чемпионата станут известны 13 августа. Они отправятся на VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 25 по 29 октября в Екатеринбурге.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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